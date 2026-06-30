¿Quién es el árbitro del partido de México vs Ecuador por el Mundial 2026?

El árbitro que pita la llave de los 16avos del Mundial 2026 entre la Selección de Ecuador y la Selección de México.

Este martes 30 de junio de 2026 se da uno de los partidos más intensos del Mundial 2026 entre la Selección de México y la Selección de Ecuador. Ambos equipos llegan con chances de avanzar a octavos de final, y para esto la FIFA designó a un nuevo árbitro.

¿Quién es el árbitro del partido de México vs Ecuador?

La FIFA confirmó que el árbitro para el partido de México contra Ecuador en los 16avos del Mundial 2026 es el esloveno, Slavko Vincic. El central esloveno es un profesional a nivel internacional desde la temporada 2010 y también uno de los jueces más recurrentes en los partidos de Champions League.

Este será el tercer partido que Vincic pite en el Mundial, puesto que, previamente estuvo pitando dos encuentros en la zona de grupos. El juez fue protagonista en el partido de Brasil vs Marruecos y también estuvo en el encuentro que jugaron Argelia y Jordania.

Slavko Vincic pitará el partido de México vs Ecuador. (Foto: GettyImages)

Slavko Vincic no solo ha sido protagonista en la cancha en 2020 fue arrestado en un caso donde se investigaba actos de corrupción, porte ilegal de armas y más. El central fue liberado sin cargos. En cancha es muy conocido por ser muy estricto con las amarillas.

¿A qué hora juegan México vs Ecuador y qué canal pasa el partido?

El partido de Ecuador contra México comenzará desde las 20H00 (EC) y los aficionados podrán ver el encuentro por las siguientes señales:

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