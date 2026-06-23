Haaland no dudó y eligió a Francia sobre Argentina como la gran candidata a ganar el Mundial 2026

Pese a las grandes actuaciones de Messi, Haaland no dudó y dio su gran favorito para el torneo. Avisó que incluso vencerá a Noruega.

Erling Haaland se mostró tajante alrededor de la posibilidad de que Francia y Kylian Mbappé se consagren como campeones de la Copa del Mundo. Ni siquiera las últimas actuaciones por parte de Lionel Andrés Messi le hacen cambiar de opinión. Entiende que nadie tiene tanto potencial como los de Didier Deschamps.

“¿Francia? Sinceramente, ahora no me importa mucho. Hemos pasado. Nos hemos clasificado, lo cual es increíble, así que ahora mismo no me importa demasiado ese partido. Probablemente nos ganen. Probablemente ganen todo el torneo”, fueron las palabras de Erling con la TV del torneo para dejar en claro que Kylian Mbappé como Les Bleus son sus grandes favoritos de acuerdo con sus afirmaciones.

Todo ello, después de una jornada donde los tres nombres en cuestión fueron vitales para sus respectivas selecciones. Tanto Erling Haaland como Kylian Mbappé y Lionel Andrés Messi se despacharon con sendos dobletes en una fecha donde se desmarcaron del resto de sus competidores en la búsqueda de la Bota de Oro de la Copa del Mundo. El noruego no duda que Francia se encuentra un par de pasos por delante con Kylian.

Le Bleus y Noruega se medirán en la tercera jornada de su grupo buscando el liderato. Una cuestión no menor de cara a las fases de eliminación directa del certamen y que llega después de que tanto Senegal como Irak quedasen únicamente luchando por el tercer puesto de acuerdo con el fixture. Todo se define en solo unos días.

Mbappé y Francia, los grandes candidatos de Haaland: GETTY

El delantero del Manchester City vive un momento más que dulce. Con una fase de clasificación absolutamente impoluta devolvió a su nación a las Copas del Mundo después de varios años. Ahora luchará por intentar ganarle el primer puesto de su grupo, donde espera a Kylian Mbappé como el gran candidato el 19 de julio en la ciudad de New Jersey.

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Haaland, Mbappé y Messi hacen historia

Desde el Mundial de 1954 no había tres jugadores con cuatro goles o más tras dos jornadas. Tanto Haaland como Messi o Mbappé fueron vitales para tres selecciones que ya se encuentran clasificadas a la fase de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de acuerdo con las cifras oficiales. Desde inicios de julio arranca otro torneo.

Mbappé, un partido histórico con Francia

Tras lo visto frente a la selección de Irak, Mbappé llegó a 100 goles generados entre tantos y asistencias con Francia. Todo ello de la mano de 60 gritos sagrados y 40 asistencias que muestran la vigencia de un futbolista absolutamente histórico. No olvidemos que es el máximo goleador de su selección a nivel general en los Mundiales.

Datos claves

Erling Haaland declaró que la selección de Francia ganará toda la Copa del Mundo.

declaró que la selección de Francia ganará toda la Copa del Mundo. Las selecciones de Francia y Noruega jugarán por el liderato en la tercera jornada.

jugarán por el liderato en la tercera jornada. El delantero Kylian Mbappé registró 100 goles generados en su historial con Francia.