No será contra Cristiano Ronaldo: la Selección Colombia jugaría ante una campeona del Mundo en marzo

Se encuentra prácticamente descartado que Colombia y Portugal se enfrenten en el mes de marzo del año 2026. Las informaciones de las últimas horas apuntan a que la selección de Cristiano Ronaldo se vea las caras con Estados Unidos en territorio norteamericano. Pero también por la posibilidad de que el conjunto cafetero se mida ante otra vencedora de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA en la previa de la edición del año que viene. Francia vuelve a escena.

La noticia trasciende gracias a las informaciones entregadas por el diario L’Equipe. Se habla ahí de Colombia como un posible rival para los hombres trivial Didier Deschamps tal y como ocurriese en el año 2018. En aquella ocasión los dirigidos por José Néstor Pékerman remontaron un 2 a 0 en el Stade de France para terminar consagrando una de las mayores gestas del último tiempo del combinado nacional. Los galos tendrían también a Cristiano Ronaldo en dicha ventana de selecciones como segundo oponente.

“Tratamos de jugar con rivales que nos pongan cosas diferentes. Australia lo habíamos visto, jugamos con equipos asiáticos, europeos, no con oceánicos. Quería un africano, era Nigeria, se cayó por su repechaje. Dos rivales intensos desde lo físico, fuertes en juego aéreo, ordenados. Es probable tener un rival así en el Mundial”, analizaba el propio Néstor Lorenzo a lo largo de las últimas horas y después del amistoso frente a Nueva Zelanda. Todo ello para dar a entender la política de la Federación a la hora de buscar rivales en los meses previos al regreso de los cafeteros a la Copa del Mundo desde Rusia.

El único pero que tiene el amistoso Colombia vs. Francia pasa por el sorteo del Mundial. Al tratarse de un equipo de tanto el bombo dos como otro del bombo uno, existen chances concretas de que Colombia y Francia se tuviesen que medir en la primera fase del certamen. En caso de que esto ocurriese, L’Equipe descarta absolutamente la posibilidad de que se midan en un amistoso durante la previa del torneo. Si esto no termina ocurriendo a inicios del mes de diciembre, se espera que ya pueda hacerse oficial dicho compromiso entre ambas partes.

Colombia se mediría con Francia como en la previa de Rusia 2018: GETTY

Recordemos que además del compromiso con Francia, Colombia tendría todo apalabrado para medirse con Croacia en el mes de marzo del año 2026. El propio entrenador del conjunto de los Balcanes, Zladko Dalic, habló de la necesidad de tener la mayor cantidad de compromisos de primer nivel antes de la llegada del último torneo que disputará una generación dorada para su país. Junto con el equipo de Néstor Lorenzo, Luka Modric y compañía medirán fuerzas igualmente con Brasil.

A Lorenzo no le preocupa el clima del Mundial

Colombia se prepara para medirse con Australia en esta segunda jornada de amistosos de la Fecha FIFA. Néstor Lorenzo espera ver a más jugadores estrenar con el combinado nacional e igualmente mejorar las sensaciones mostradas frente a Nueva Zelanda. Todo ocurrirá en una ciudad de Nueva York donde el clima es tema de conversación. Se prevén temperaturas más que hostiles en cuanto al frío se refiere. Este señor se repetirá en verano pero en esta ocasión con una sensación de calor que se espera que supere los 38 grados.

“La Copa América nos sirvió de experiencia, visitamos todas la zonas del país. La temperatura es para todos, hay que elegir bien dónde nos toca, qué zona, qué sede elegimos, y trabajar día a día, la hidratación…No vamos a tener tanto tiempo, tuvimos más para la Copa América, vamos a tener que regular las cargas, los entrenamientos. Nos va a pasar a todos”, declaraciones del entrenador de los cafeteros antes del último partido del año 2025 para la vigente subcampeona de América.

