FIFA dio sus candidatos a ganar la Bota de Oro del Mundial

El máximo ente, tajante sobre los nombres que ve más capacitados para tomar el relevo de Kylian Mbappé en Qatar 2022.

Julián Quiñones y Raúl Jiménez son los primeros anotadores de la Copa del Mundo. Una edición a gran escala y donde por primera vez tendremos 48 selecciones. A lo largo de las últimas horas, la FIFA realizó su pronóstico alrededor de los nombres que podrían quedarse con la Bota de Oro para cuando todo termine el 19 de julio en Nueva Jersey.

El máximo ente del fútbol mundial elige 10 nombres de peso en su página web. Respetando la historia y el nivel que han mantenido durante más de una década y media, los primeros que se apuntan desde Zúrich no son otros que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Argentino y portugués disputan su sexta edición del certamen. Hasta la fecha suman 13 y 8 goles oficiales.

Pero para la FIFA la nueva generación también tiene hueco. Destacan a Lamine Yamal y Erling Haaland como dos perfiles que pueden romper con absolutamente todos los pronósticos en la Copa del Mundo del año 2026. El noruego llega con prácticamente más goles que partidos disputados con el equipo nórdico y en España nadie duda de la posibilidad de ver finalmente a su estrella explotar todo su rendimiento. Mikel Oyarzabal de La Roja, también dentro.

El ranking lo continúan absolutos killers como Harry Kane o Kylian Mbappé. No nos olvidemos de que el delantero del Real Madrid fue la última Bota de Oro de la Copa del Mundo disputada en Qatar a finales del año 2022. El inglés terminó como Bota de Oro de la presente temporada en el fútbol europeo y se mide a una de sus últimas oportunidades de levantar un título con el combinado británico.

Mbappé llega al Mundial como última Bota de Oro: GETTY

Por supuesto que hay hueco para el Balón de Oro en esta lista. La FIFA destaca la explosión de Ousmane Dembélé de la mano de Luis Enrique en el París Saint-Germain. También un perfil que le permite jugar por los tres costados del ataque. No dudan de que será uno de los nombres a seguir de cerca durante las próximas cinco semanas.

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Brasil, también apuntado por FIFA

Vinicius y Raphinha completan los candidatos de la FIFA para quedarse con la Bota de Oro del Mundial del 2026. Los delanteros del Real Madrid y el Barcelona vienen de una temporada más que distinta en cuanto a resultados se refiere. Son entendidos como los principales baluartes de un combinado que con Carlo Ancelotti se estrenará dentro de pocos días.

En lo que vamos de siglo, solo dos sudamericanos han podido quedarse con la Bota de Oro del Mundial: Ronaldo Nazário de la mano de Brasil en el 2002 y James Rodríguez durante el verano del año 2014, rompiendo con una tendencia europea que se mantiene desde 1982. Para la FIFA, estos son los grandes candidatos a ser Bota de Oro de la Copa del Mundo de estas semanas.

Datos claves

La FIFA publicó la lista de diez candidatos para ganar la Bota de Oro.

publicó la lista de diez candidatos para ganar la Bota de Oro. Los delanteros Lionel Messi y Cristiano Ronaldo disputan su sexta edición del torneo.

y Cristiano Ronaldo disputan su sexta edición del torneo. La final del Mundial se jugará el 19 de julio en Nueva Jersey.