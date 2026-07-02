EN VIVO Y GRATIS: Suiza vs Argelia por los 16avos del Mundial 2026

Este jueves 2 de julio de 2026 se define un nuevo clasificado a los 8vos del Mundial 2026 con el partido de Suiza contra Argelia. Los dos equipos cayeron en una zona “favorable” del cuadro y se espera que salgan a ganar este encuentro pensando en los 8vos de final.

El ganador de esta llave va contra el ganador de la llave que protagonizarán en la próxima jornada la Selección de Ghana contra la Selección Colombia. Pero ese partido será en los 8vos de final.