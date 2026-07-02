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Mundial 2026

EN VIVO Y GRATIS: Suiza vs Argelia por los 16avos del Mundial 2026

Suiza y Argelia definen a un nuevo clasificado a los 8vos del Mundial 2026.

El minuto a minuto del partido de Suiza contra Argelia en el Mundial 2026. Imagen generada por IA
© IA de Gemini/ Edit BVEl minuto a minuto del partido de Suiza contra Argelia en el Mundial 2026. Imagen generada por IA

Este jueves 2 de julio de 2026 se define un nuevo clasificado a los 8vos del Mundial 2026 con el partido de Suiza contra Argelia. Los dos equipos cayeron en una zona “favorable” del cuadro y se espera que salgan a ganar este encuentro pensando en los 8vos de final.

El ganador de esta llave va contra el ganador de la llave que protagonizarán en la próxima jornada la Selección de Ghana contra la Selección Colombia. Pero ese partido será en los 8vos de final.

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El ganador de la llave tendrá que esperar hasta mañana para saber si su rival será Colombia o Ghana

ALINEACIÓN DE ARGELIA

Argelia sale con este once al Mundial 2026:

Zidane, Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri, Bentaleb, Zerrouki, Aouar, Maza, Chaibi y Mahrez

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Así salen Suiza y Argelia a jugar su partido de los 16avos del Mundial:

Suiza: Kobel, Zakaira, Elvedi, Akanji, Rodríguez, Xhaka, Freuler, Ndoye, Menzambi, Vargas y Embolo

Suiza vs Argelia por el Mundial 2026

¡Buenas Noches! Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Suiza vs Argelia en el Mundial 2026

Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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