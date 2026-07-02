Las cinco ofertas que tiene Enner Valencia tras dejar la Selección de Ecuador

Enner Valencia se retiró de la Selección de Ecuador pero hay hasta cinco ofertas en firme que ya recibió el delantero ecuatoriano.

Enner Valencia dejó de ser oficialmente jugador de la Selección de Ecuador, y es que tras el Mundial 2026 el propio delantero confirmó que no volverá a vestir la camiseta de la ‘Tri’, ahora le toca definir su futuro. El goleador histórico tiene hasta seis clubes que lo quieren, cinco que ya ofertaron.

Según contó el propio agente del futbolista, Enner Valencia tiene dos ofertas de México, dos de la MLS y una de Arabia Saudita. El jugador tiene aún contrato vigente con el Pachuca de la Liga MX.

Enner Valencia es también el viejo anhelo de la directiva de Emelec sin embargo dependerá de la voluntad del jugador. En lo económico, todas las ofertas que tiene son ampliamente superiores a lo que puede ofrecer Emelec.

En Pachuca, Enner Valencia está cobrando 3.7 millones de dólares al año, cifra impagable para el fútbol ecuatoriano y fácilmente igualado por las cinco otras ofertas que tiene.

Enner Valencia se despide de la Selección con 49 goles en 108 partidos con la Selección de Ecuador, seis de ellos en Mundiales, aunque en este torneo no logró marcar.

Enner Valencia – Selección de Ecuador.