¿Andrea Guerrero estaba borracha en pleno partido de Colombia? El video que da de qué hablar

Mira el polémico video viral que hizo tendencia a Andrea Guerrero tras supuestamente aparecer borracha en el partido de la Selección Colombia.

La Selección Colombia saltó a la cancha del estadio Azteca en la Ciudad de México para calentar en vísperas del primer partido en el Mundial 2026 cuando de un momento a otro apareció Andrea Guerrero en plena transmisión del canal ‘RCN’ y… ¿Estaba borracha o era un felicidad absoluta?

Con el antecedente de que en el Mundial de Brasil 2014 en las redes sociales fue señalada de una supueta situacion similar durante una edición de ‘Noticias RCN’, en X empezaron a llegar varias reacciones por lo que hizo Guerrero antes del paritdo entre Colombia y Uzbekistán.

Mientras los jugadores de la Selección Colombia calentaban, Andrea Guerrero y Ricardo Henao empezaron a caminar por el medio de la cancha del estadio Azteca, pararon a saludar al arquero David Ospina y se fueron retirando lentamente del terreno de juego.

El video por el que acusan a Andrea Guerrero de estar borracha en pleno partido de Colombia

Andrea Guerrero y David Ospina. (Foto: X / @Jwillocv)

“Me siento cómo en mi primer Mundial“, le dijo Guerrero a Ricardo Henao y empezaron las reacciones en X: “Andrea Guerrero. Uy no reina: ¿otra vez borracha en la transmisión?”, “me dirán aberrado, pero a mí me encanta la Andrea Guerrero borrachita… jajajaja”, “cómo me gusta Andrea Guerrero, hermano. A mí siempre es que me gustan así… conflictivas”, “he visto más veces a Andrea borracha en TV que a algunos familiares” y “Andrea Guerrero estaba más borrachos que el día que volvió ascender el Cúcuta”.

Y esto qué putas es @CanalRCN ah!



Dejen a los muchachos calentar tranquilos, esto no es un partido de esos transmite WIN



DEJEN LA P*** PAYASADA! pic.twitter.com/Jm1VZB19Pd — ʲʷⁱˡˡᵒᶜᵛ ™️ (@Jwillocv) June 18, 2026

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Andrea Guerrero aclaró si estaba borracha en el Mundial Brasil 2014

“La gente decía que yo estaba borracha en el Mundial de Brasil. Estaba embarazada de Luna y empecé a sangrar, y me mandaron incapacidad de 11 días acostada, que no me podía parar ni al baño. Juan Felipe Cadavid era el que me ayudaba, yo lloraba todo el día. Era muy doloroso porque la gente me decía ‘borracha’ cuando estaba luchando por no perder a mi hija en otro país. Fue durísimo, le decía a Juan Felipe: ‘me quiero ir para mi casa’”, dijo Andrea Guerrero en el programa ‘La sala de Laura Acuña‘.

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