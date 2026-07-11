¿Quién es el árbitro de Noruega vs Inglaterra por los 4tos del Mundial 2026?

El árbitro que pitará el partido de la Selección de Inglaterra contra Noruega en los 4tos del Mundial 2026.

Este sábado 11 de julio de 2026 se define un nuevo semifinalista en elMundial 2026con la Selección de Noruega y la Selección de Inglaterra. La FIFA ya confirmó quién será el árbitro que pite el partido y en esta ocasión se decidió que sea un juez europeo.

¿Quién es el árbitro de Noruega vs Inglaterra?

La FIFA confirmó que el árbitro para el partido de Noruega vs Inglaterra por los 4tos del Mundial 2026 es el francés Clément Turpin.El popular árbitro recibió su escarapela FIFA desde 2010, por lo cual, es un árbitro con gran experiencia para pitar los encuentros de este nivel.

Clément Turpin es uno de los árbitros más importantes de UEFA y ha pitado grandes encuentros en su carrera. Además, el juez también es muy reconocido en Europa por su forma “pacífica” de llevar los partidos. No suele quedar encontrado con los jugadores.

Clement Turpin pitará el partido de Noruega vs Inglaterra. (Foto: GettyImages)

Este es el tercer partido de Turpin en el Mundial 2026, pero es el segundo en el que está Inglaterra. El central francés debutó en esta Copa del Mundo en el partido que jugó el equipo inglés contra Croacia, donde los ganadores fueron los ‘3 leones’.

¿A qué hora juegan Noruega vs. Inglaterra en los 4tos de final del Mundial 2026?

14:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

15:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

16:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

17:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

18:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

23:00 | España

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