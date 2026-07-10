El delantero noruego reclamó en redes sociales por el tiempo que demoró el francés en patear desde los doce pasos ante Marruecos.

El penal desperdiciado por Kylian Mbappé en el duelo entre la Selección de Francia y la Selección de Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 generó fuertes repercusiones. Y uno que no quedó ajeno a la polémica fue Erling Haaland, quien alzó la voz para cuestionar el extenso tiempo que transcurrió antes de que el delantero francés ejecutara el lanzamiento desde los doce pasos.

El goleador de la Selección de Noruega, que seguía el encuentro desde el hotel de concentración de su selección, publicó una imagen del partido en su cuenta de Snapchat y expresó su molestia por la demora generada tras la revisión arbitral.

Kylian Mbappé falló un penal ante Marruecos por culpa del VAR (Photo by Lars Baron/Getty Images).

“Tener que esperar cinco minutos para lanzar un penal es demasiado tiempo”, escribió Haaland, en un mensaje que rápidamente se viralizó en las redes sociales y abrió el debate sobre los prolongados tiempos de revisión del VAR.

Una vez terminado el encuentro, el propio Mbappé admitió que la espera terminó afectando su concentración y condicionó la ejecución del disparo, que fue contenido por el arquero marroquí.

“No lo pateé bien, pero fue difícil porque hubo una confusión. El árbitro me dijo primero que había penal. Me preparo. Después viene y me dice que quizás no había penal. Me desconcentró”, reconoció el capitán de Francia.

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Pese al penal fallado, Francia logró imponerse a Marruecos y avanzó a las semifinales del Mundial 2026 donde enfrentará al ganador de la llave entre España y Bélgica quienes se enfrentan este viernes en Los Ángeles.