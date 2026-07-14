¿Quién es el árbitro que dirige la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España?

La FIFA confirmó el árbitro que impartirá justicia en la primera semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España.

La FIFA confirmó que el salvadoreño Iván Barton será el árbitro principal de la primera semifinal del Mundial 2026 entre la Selección de Francia y la Selección de España, encuentro que se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, Dallas.

El referee centroamericano tendrá la responsabilidad de dirigir uno de los partidos más trascendentales de la cita planetaria con un boleto a la gran final en juego.

El choque entre europeos será el cuarto compromiso que Barton arbitre en la Copa del Mundo. Anteriormente estuvo a cargo de los encuentros entre Turquía vs. Paraguay y Japón vs. Suecia por la fase de grupos, además del duelo de octavos de final entre Suiza y Colombia.

Iván Barton es el árbitro centroamericanos con más partidos en la historia de los mundiales (Getty Images).

El historial de Ivan Barton…

El juez salvadoreño también cuenta con una destacada trayectoria internacional. Dirigió tres partidos en el Mundial de Qatar 2022, convirtiéndose en el árbitro centroamericano con más encuentros arbitrados en la historia de las Copas del Mundo. Además, ha impartido justicia en torneos como la Copa Oro, la Liga de Naciones de la Concacaf, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el Mundial de Clubes 2025 y la Liga Profesional de Arabia Saudita.

Barton también hizo historia durante el Mundial 2026 al convertirse en el primer árbitro en aplicar la denominada ‘Ley Vinicius’, cuando expulsó al paraguayo Miguel Almirón en el encuentro frente a Turquía tras detectar que el futbolista se tapó la boca al dirigir expresiones hacia un rival, una acción sancionada bajo la nueva normativa impulsada por la FIFA.

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A qué hora juegan Francia vs. España

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 13:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 14:00 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 15:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00 horas.

España: 21:00 horas.

En resumen…