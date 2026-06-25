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Mundial 2026

Partidos de MAÑANA en el Mundial 2026: quienes juegan este viernes 26 de junio, horario y dónde ver

En una jornada para alquilar balcones, se definen los grupos H e I y salen a la cancha potencias como Francia, España y Uruguay. La programación.

Mbappé tiene también otro objetivo: ser el máximo goleador del certamen (ya lleva 4).
© GettyMbappé tiene también otro objetivo: ser el máximo goleador del certamen (ya lleva 4).

La programación este viernes 26 de junio en el Mundial 2026 presenta la definición de los grupos H e I, donde potencias como Francia y España definirán su suerte para la ronda definitoria del certamen.

En Toronto, Senegal medirá fuerzas ante Irak con el objetivo de conseguir sus primeros puntos para soñar con los 16avos de final, mientras que Boston será el escenario para el choque entre Francia y Noruega, dos de los mejores equipos en lo que va del torneo.

Más tarde, Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del certamen buscará dar el golpe frente a la experimentada Arabia Saudita en Texas, mientras que España y Uruguay protagonizarán un duelo de alto voltaje en suelo tapatío que promete ser de lo más emocionante del Mundial.

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Cuántos mejores terceros pasan en la fase de grupos del Mundial 2026

PARTIDOS DEL VIERNES 26 DE JUNIO: HORARIO Y TV

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

Senegal vs. Irak (Grupo I)

Estadio BMO Field (Toronto), Canadá

  • Argentina: 16:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 13:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
  • Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 12:00 (CT) / 13:00 (ET) / 10:00 (PT) | FOX, FS1, Peacock

Noruega vs. Francia (Grupo I)

Estadio Gillette (Boston), Estados Unidos

  • Argentina: 16:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
  • Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 13:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
  • Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 13:00 (ET) / 12:00 (CT) / 10:00 (PT) | FOX, FS1, Peacock

Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Grupo H)

Estadio NRG (Houston), Estados Unidos

  • Argentina: 21:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 18:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
  • Colombia: 19:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 02:00 (sábado 27) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 19:00 (ET) / 18:00 (CT) / 16:00 (PT) | FOX, FS1, Peacock

Uruguay vs. España (Grupo H)

Estadio Akron (Guadalajara), México

  • Argentina: 21:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
  • Chile: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 18:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN, Las Estrellas, Canal 5
  • Colombia: 19:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 02:00 (sábado 27) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 19:00 (ET) / 18:00 (CT) / 16:00 (PT) | FOX, FS1, Peacock

Las posiciones de todos los grupos del Mundial 2026

El cuadro de 16avos del Mundial 2026 hasta el momento:

Pablo Rodríguez Denis
Pablo Rodríguez Denis
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