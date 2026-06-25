Partidos de MAÑANA en el Mundial 2026: quienes juegan este viernes 26 de junio, horario y dónde ver

La programación este viernes 26 de junio en el Mundial 2026 presenta la definición de los grupos H e I, donde potencias como Francia y España definirán su suerte para la ronda definitoria del certamen.
En Toronto, Senegal medirá fuerzas ante Irak con el objetivo de conseguir sus primeros puntos para soñar con los 16avos de final, mientras que Boston será el escenario para el choque entre Francia y Noruega, dos de los mejores equipos en lo que va del torneo.
Más tarde, Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del certamen buscará dar el golpe frente a la experimentada Arabia Saudita en Texas, mientras que España y Uruguay protagonizarán un duelo de alto voltaje en suelo tapatío que promete ser de lo más emocionante del Mundial.
PARTIDOS DEL VIERNES 26 DE JUNIO: HORARIO Y TV
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
Senegal vs. Irak (Grupo I)
Estadio BMO Field (Toronto), Canadá
- Argentina: 16:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 13:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 12:00 (CT) / 13:00 (ET) / 10:00 (PT) | FOX, FS1, Peacock
Noruega vs. Francia (Grupo I)
Estadio Gillette (Boston), Estados Unidos
- Argentina: 16:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
- Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 13:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 13:00 (ET) / 12:00 (CT) / 10:00 (PT) | FOX, FS1, Peacock
Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Grupo H)
Estadio NRG (Houston), Estados Unidos
- Argentina: 21:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 18:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 19:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 02:00 (sábado 27) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 19:00 (ET) / 18:00 (CT) / 16:00 (PT) | FOX, FS1, Peacock
Uruguay vs. España (Grupo H)
Estadio Akron (Guadalajara), México
- Argentina: 21:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
- Chile: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 18:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN, Las Estrellas, Canal 5
- Colombia: 19:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 02:00 (sábado 27) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 19:00 (ET) / 18:00 (CT) / 16:00 (PT) | FOX, FS1, Peacock