Qué pasa si Japón gana, empate o pierde vs Suecia por el Mundial 2026

Japón y Suecia se baten en uno de los partidazos de la jornada en la Copa del Mundo. Esto necesitan pensando en 16 avos.

Japón y Suecia se miden en Dallas. Todo en la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo y en una zona F donde todos tienen chances de terminar la jornada como primeros en cuanto a los equipos que continúan con vida. Esto es lo que le puede ocurrir al combinado asiático en caso de sumar puntos ante los nórdicos e igualmente en caso de una derrota en Texas.

Japón llega al encuentro con 4 puntos sobre 6 posibles. Todo ello tras un empate a dos frente a Países Bajos en el debut que fue precedido por un 4 a 1 como victoria ante Túnez. Si bien tienen prácticamente asegurada su clasificación a la siguiente fase del certamen, intentarán evitar la parte del cuadro más difícil que empieza a conformarse gracias al inicio de la tercera jornada de la fase de grupos.

Japón busca certificar su paso a 16 avos ante Suecia: GETTY

Su rival será una Suecia que ha sido absolutamente irregular. Los europeos comenzaron el grupo goleando por 5 a 1 a Túnez. Un resultado que les confirmaba como una de las posibles revelaciones del torneo. La expectativa bajó rápidamente con una derrota ante Países Bajos por el mismo marcador que devuelve los pies a tierra. Tanto Japón como los del norte del viejo continente saben que los dirigidos por Ronald Koeman no se van a guardar nada frente a los africanos.

¿Qué pasa si Japón gana, empata o pierde hoy vs. Suecia?

Si Japón gana hoy : Quedarían con 7 puntos sobre 9 posibles. Pero solamente una victoria frente a Suecia por una diferencia de goles mayor a la que tenga Países Bajos frente a Túnez les daría el liderato de su grupo. No nos olvidemos que empataron durante el primer partido de la zona y que por ende los nuevos criterios de desempate de la FIFA pasan a segundo plano.

: Quedarían con 7 puntos sobre 9 posibles. Pero solamente una victoria frente a Suecia por una diferencia de goles mayor a la que tenga Países Bajos frente a Túnez les daría el liderato de su grupo. No nos olvidemos que empataron durante el primer partido de la zona y que por ende los nuevos criterios de desempate de la FIFA pasan a segundo plano. Si Japón empata hoy : hablaríamos de un escenario donde los asiáticos terminarían su participación en la fase de grupos con 5 puntos. Un resultado que les garantizaría como mínimo ser segundos de su zona. Solamente quedarían por encima de Países Bajos si es que los europeos caen ante Túnez.

: hablaríamos de un escenario donde los asiáticos terminarían su participación en la fase de grupos con 5 puntos. Un resultado que les garantizaría como mínimo ser segundos de su zona. Solamente quedarían por encima de Países Bajos si es que los europeos caen ante Túnez. Si Japón pierde hoy: terminará la fase de grupos con 4 unidades sobre 9 posibles. Quedaría colocado en la tercera posición salvo que Países Bajos pierda su partido frente a Túnez por una mayor diferencia de goles. Bajo ningún contexto pueden quedar por debajo de dicha colocación en el grupo gracias a los cero puntos con los que los africanos llegan hasta última fecha.

Posiciones Grupo F

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Fixture Grupo F

Datos claves