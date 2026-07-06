Durísimo comunicado de Bélgica tras la habilitación a Balogun: “FIFA contradice directamente sus reglamentos”

Enojo monumental en la selección de Bélgica a solamente unas horas de medirse con Estados Unidos por los octavos de final de la Copa del Mundo. La decisión de la FIFA de habilitar para el encuentro al delantero Folarin Balogun derivó en un duro comunicado por parte de los europeos tras un hecho sin precedentes en la historia del torneo. La llamada de Donald Trump a Gianni Infantino es el fuego que sigue prendiendo una gasolina ya encendida en Bruselas.

“La FIFA basa su decisión en el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA. Esta disposición establece que el Comité Disciplinario de la FIFA puede decidir suspender la ejecución de una sanción disciplinaria previamente impuesta… Sin embargo, el artículo 66.4 del mismo Código Disciplinario de la FIFA establece claramente que una expulsión implica automáticamente una suspensión para el próximo partido del equipo, como ha ocurrido con todas las tarjetas rojas emitidas anteriormente durante este Mundial de la FIFA“, empezaba el duro comunicado de los europeos.

Recordemos que Folarin Balogun vio la tarjeta roja en el encuentro frente a Bosnia. Todo ello tras una acción involuntaria donde terminaría llevándose al jugador europeo por delante para ser sancionado con una expulsión directa. El propio presidente de la FIFA reconoció que se trataba de una acción diferente a la que terminó realizando Lionel Messi frente a Argelia y que no tuvo ningún tipo de castigo para el capitán de la Albiceleste. Gracias a este análisis, la sorpresa en Bélgica es mayor.

Se debe remarcar que nunca en la historia de la Copa del Mundo ningún jugador había visto cómo le quitaban una sanción por tarjeta roja. Desde 1930, el máximo ente del fútbol mundial ha respetado las decisiones de sus colegiados con puño de hierro. Noventa y cuatro años después del primer partido en Uruguay, se apuesta por una hoja de ruta que muchos ven relacionada con la llamada del presidente de los Estados Unidos de América al propio Infantino.

Balogun podrá jugar en octavos con USA: GETTY

“No sabía que en la Copa del Mundo y en la FIFA el 5 de julio es en realidad el 1 de abril. Es el Día de los Inocentes. No estamos defendiendo a la selección nacional ni a la federación, estamos defendiendo al fútbol y la integridad”, declaraba igualmente el entrenador de Bélgica, Rudi Garcia. Enojo monumental en los Diablos Rojos a solamente unas horas de medirse ante el equipo de Mauricio Pochettino. Folarin Balogun, habilitado.

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Bélgica no descarta medidas legales

En el comunicado expuesto, se deja en claro que los Diablos Rojos estudian cualquier tipo de medida. No descartan pasar a los despachos tras una decisión que consideran injusta en todos los sentidos: “Para salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales del juego limpio en nuestro deporte, tanto en esta Copa Mundial de la FIFA como en futuras ediciones del torneo, la RBFA está estudiando todas las opciones posibles”.

El rival de Bélgica o USA en cuartos de final

Quien sea el vencedor del encuentro en Seattle ya sabe que tendrá que poner rumbo a la ciudad de Los Ángeles el próximo día diez de julio. Será ahí donde medirán fuerzas ante el ganador de la eliminatoria entre Portugal y España que llegará esta tarde en Dallas. Al otro lado de ese cuadro ya se encuentran Francia y Marruecos.

Datos claves

La FIFA habilitó a Folarin Balogun tras anular su tarjeta roja contra Bosnia.

tras anular su tarjeta roja contra Bosnia. La selección de Bélgica emitió un duro comunicado y evalúa tomar medidas legales.

emitió un duro comunicado y evalúa tomar medidas legales. El entrenador Rudy García criticó fuertemente la decisión que beneficia a Estados Unidos.