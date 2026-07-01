Estados Unidos venció 2-0 a Bosnia por los 16vos de final del Mundial 2026 y sueña en grande

El dueño de casa hizo pesar la diferencia de jerarquías y está entre los 16 mejores de la competencia.

Por los 16avos de final del Mundial 2026, se enfrentaron Estados Unidos y Bosnia. El local llegaba al encuentro con la misión de hacer valer su superioridad, mientras que el seleccionado europeo buscaba dar la gran sorpresa de la instancia que reúne a los 32 mejores de la competencia. El dueño de casa cumplió con el trámite con un contundente 2-0.

Gracias a los goles de Folarin Balogun y Malik Tillman, el equipo comandado por Mauricio Pochettino se adueñó del encuentro ante su gente y avanzó a la próxima instancia. De esta manera, se medirá con Bélgica en los octavos de final el próximo martes.