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MUNDIAL 2026

Estados Unidos venció 2-0 a Bosnia por los 16vos de final del Mundial 2026 y sueña en grande

El dueño de casa hizo pesar la diferencia de jerarquías y está entre los 16 mejores de la competencia.

Estados Unidos cumplió con el gran objetivo de clasificar a octavos de final.
© GETTY IMAGESEstados Unidos cumplió con el gran objetivo de clasificar a octavos de final.

Por los 16avos de final del Mundial 2026, se enfrentaron Estados Unidos y Bosnia. El local llegaba al encuentro con la misión de hacer valer su superioridad, mientras que el seleccionado europeo buscaba dar la gran sorpresa de la instancia que reúne a los 32 mejores de la competencia. El dueño de casa cumplió con el trámite con un contundente 2-0.

Gracias a los goles de Folarin Balogun y Malik Tillman, el equipo comandado por Mauricio Pochettino se adueñó del encuentro ante su gente y avanzó a la próxima instancia. De esta manera, se medirá con Bélgica en los octavos de final el próximo martes.

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Terminó el partido

Estados Unidos venció a Bosnia por 2-0 e irá ante Bélgica en octavos de final.

Se jugarán 10 minutos más

90' El partido se extiende mientras Bosnia busca la heroica.

GOOOOLAZOOO DE ESTADOS UNIDOS

82' Tillman sentencia la historia con un tiro libre exquisito. 2-0.

GOOOOOL QUE NO VALE

79' Pulisic llegaba para liquidar la historia, pero estaba en fuera de juego. Todo continúa 1-0.

Momento del cooling break

Los equipos van a refrescarse a la mitad del complemento.

Expulsión para Estados Unidos

64' Por una polémica jugada, Folarin Balogun ve la tarjeta roja luego de la intervención del VAR.

Bosnia busca sorprender

El equipo europeo adelanta sus líneas y el encuentro se disputa en la mitad del campo. Todo muy igualado mientras Estados Unidos busca alguna contra leta.

Comenzó el segundo tiempo

Estados Unidos y Bosnia ya están disputando la etapa complementaria.

Final del primer tiempo

Estados Unidos le gana 1-0 a Bosnia al término de los primeros 45 minutos.

GOOOOOOOL DE ESTADOS UNIDOS

44' Folarin Balogun definió un balón perdido en el área y coloca el 1-0.

GOOOOOL QUE NO VALE

31' Balogun definía de gran manera, pero estaba en fuera de juego.

Momento del cooling break

23' Es tiempo de refrescarse cumplida la mitad del primer tiempo.

Sorprende Bosnia

15' Los europeos equiparan fuerzas y generan peligro. Estados Unidos no encuentra profundidad.

Comienzo intenso

5' Bosnia cede el terreno y Estados Unidos busca romper el 0 temprano.

Inició el partido

Estados Unidos y Bosnia ya se están enfrentando por los 16avos de final del Mundial 2026.

¿Dónde y en qué estadio juegan Estados Unidos vs. Bosnia por el Mundial 2026?

La sede será el estadio San Francisco Bay Area, localizado en la ciudad de Santa Clara, en el estado de California.

Alineación confirmada de Bosnia

  • Nikola Vasilj
  • Tarik Muharemovic
  • Amar Dedic
  • Nikola Katic
  • Sead Kolacinac
  • Stjepan Radeljic
  • Armin Gigovic
  • Ivan Sunjic
  • Ermedin Demirovic
  • Edin Dzeko
  • Kerim Alajbegovic

Alineación confirmada de Estados Unidos

  • Matt Freese
  • Alex Freeman
  • Chris Richards
  • Tim Ream
  • Antonee Robinson
  • Weston McKennie
  • Tyler Adams
  • Malik Tillman
  • Sergiño Dest
  • Folarin Balogun
  • Christian Pulisic

¿Dónde ver el encuentro?

Estados Unidos vs. Bosnia por país

  • México: Televisa, TV Azteca y ViX Premium
  • Centroamérica: Tigo Sports y FOX
  • Argentina: DSports, Flow y Paramount+
  • Sudamérica: DSports y Paramount+
  • España: DAZN y Movistar+
  • Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV

Bienvenidos a la cobertura de Estados Unidos vs. Bosnia

A partir de este momento vivirás todos los detalles del último encuentro del día que busca un nuevo clasificado a los octavos de final.

Lucas Lescano
Lucas Lescano
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