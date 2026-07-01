Estados Unidos venció 2-0 a Bosnia por los 16vos de final del Mundial 2026 y sueña en grande

Por los 16avos de final del
, Mundial 2026 se enfrentaron Estados Unidos y Bosnia. El local llegaba al encuentro con la misión de hacer valer su superioridad, mientras que el seleccionado europeo buscaba dar la gran sorpresa de la instancia que reúne a los 32 mejores de la competencia. El dueño de casa cumplió con el trámite con un contundente 2-0. Gracias a los goles de Folarin Balogun y Malik Tillman, el equipo comandado por Mauricio Pochettino se adueñó del encuentro ante su gente y avanzó a la próxima instancia. De esta manera, se medirá con Bélgica en los octavos de final el próximo martes. 20:06hs Terminó el partido
Estados Unidos venció a Bosnia por 2-0 e irá ante Bélgica en octavos de final.
19:56hs Se jugarán 10 minutos más
90' El partido se extiende mientras Bosnia busca la heroica.
19:48hs GOOOOLAZOOO DE ESTADOS UNIDOS
82' Tillman sentencia la historia con un tiro libre exquisito. 2-0.
19:45hs GOOOOOL QUE NO VALE
79' Pulisic llegaba para liquidar la historia, pero estaba en fuera de juego. Todo continúa 1-0.
19:34hs Momento del cooling break
Los equipos van a refrescarse a la mitad del complemento.
19:30hs Expulsión para Estados Unidos
64' Por una polémica jugada, Folarin Balogun ve la tarjeta roja luego de la intervención del VAR.
19:25hs Bosnia busca sorprender
El equipo europeo adelanta sus líneas y el encuentro se disputa en la mitad del campo. Todo muy igualado mientras Estados Unidos busca alguna contra leta.
19:11hs Comenzó el segundo tiempo
Estados Unidos y Bosnia ya están disputando la etapa complementaria.
18:55hs Final del primer tiempo
Estados Unidos le gana 1-0 a Bosnia al término de los primeros 45 minutos.
18:44hs GOOOOOOOL DE ESTADOS UNIDOS
44' Folarin Balogun definió un balón perdido en el área y coloca el 1-0.
18:31hs GOOOOOL QUE NO VALE
31' Balogun definía de gran manera, pero estaba en fuera de juego.
18:23hs Momento del cooling break
23' Es tiempo de refrescarse cumplida la mitad del primer tiempo.
18:15hs Sorprende Bosnia
15' Los europeos equiparan fuerzas y generan peligro. Estados Unidos no encuentra profundidad.
18:05hs Comienzo intenso
5' Bosnia cede el terreno y Estados Unidos busca romper el 0 temprano.
18:00hs Inició el partido
Estados Unidos y Bosnia ya se están enfrentando por los 16avos de final del Mundial 2026.
17:50hs ¿Dónde y en qué estadio juegan Estados Unidos vs. Bosnia por el Mundial 2026?
L
a sede será el estadio San Francisco Bay Area, localizado en la ciudad de Santa Clara, en el estado de California. 17:30hs Alineación confirmada de Bosnia
Nikola Vasilj
Tarik Muharemovic
Amar Dedic
Nikola Katic
Sead Kolacinac
Stjepan Radeljic
Armin Gigovic
Ivan Sunjic
Ermedin Demirovic
Edin Dzeko
Kerim Alajbegovic
17:15hs Alineación confirmada de Estados Unidos
Matt Freese
Alex Freeman
Chris Richards
Tim Ream
Antonee Robinson
Weston McKennie
Tyler Adams
Malik Tillman
Sergiño Dest
Folarin Balogun
Christian Pulisic
16:50hs ¿Dónde ver el encuentro?
Estados Unidos vs. Bosnia por país
México: Televisa, TV Azteca y ViX Premium
Centroamérica: Tigo Sports y FOX
Argentina: DSports, Flow y Paramount+
Sudamérica: DSports y Paramount+
España: DAZN y Movistar+
Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV 16:30hs Bienvenidos a la cobertura de Estados Unidos vs. Bosnia
A partir de este momento vivirás todos los detalles del último encuentro del día que busca un nuevo clasificado a los octavos de final.