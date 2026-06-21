Jefferson Montero explota otra vez contra Sebastián Beccacece: “Deja de vender humo y renuncia”

El ex seleccionado de Ecuador, Jefferson Montero no se guardó nada tras el empate contra Curazao y le dio durísimo a Beccacece.

La Selección de Ecuador está virtualmente eliminada del Mundial luego del empate sin goles contra Curazao. No solo los hinchas se fueron contra Sebastián Beccacece, si no también Jefferson Montero.

El ex seleccionado ecuatoriano, que ya había sido frontalmente crítico con el DT argentino, colgó en sus redes sociales un lapidario mensaje: “Deja de vender humo y renuncia a la Tri. Ten un poco de dignidad, le has hecho mucho daño a nuestro fútbol y a la generación que estaba llamada a ser la mejor de la historia”.

“Hace mucho tiempo que advertí que esto podía pasar con este entrenador al frente”, continuó e incluso pidió que Antonio Valencia y Álex Aguinaga sean opciones para ser nuevo DT de la Tri.

Las estadísticas de Beccacece con la Selección de Ecuador

Al frente de la Selección de Ecuador, Beccacece ha dirigido un total de 22 partidos entre todas las competencias. Ganando 8 partidos, empatando 12 y apenas perdiendo 2 encuentros. No pudo conseguir la victoria en el debut ante Brasil y es única derrota, hasta el 1-0 vs. Costa de Marfil.

El fixture de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador arranca su participación mundialista contra Costa de Marfil el 14 de junio a las 19h00 (hora USA, es decir 18h00 hora de ECU) en Philadelphia. Luego el 20 de junio enfrente a Curazao en Kansas City a las 20h00 (hora USA, 19h00 hora ecuatoriana) y cierra contra Alemania el jueves 25 a las 15h00.