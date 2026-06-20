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Grupo E del Mundial 2026: tabla, posiciones, resultados y clasificados hasta el momento

Así quedó la tabla de posiciones del grupo E en el Mundial 2026, después de la victoria de Alemania ante Costa de Marfil.

Alemania venció a Costa de Marfil y así quedó la tabla de posiciones
© GettyImages/ Edit BVAlemania venció a Costa de Marfil y así quedó la tabla de posiciones

Este sábado 20 de junio comenzó la fecha 2 del Mundial 2026 en el grupo E con el partido entre Alemania y Costa de Marfil. Ambos equipos venían de ganar en la primera fecha y ahora se dieron con todo en un encuentro en el que los ‘Elefantes’ empezaron ganando y el empate alemán llegó en el segundo tiempo.

Pero cuando el empate parecía ser el resultado final para este encuentro, Undav encontró el espacio solo en el área y pudo anotar el gol de la victoria. Los alemanes se clasifican ya a los 16avos de la Copa del Mundo al tener el duelo directo ante su rival a favor.

Así quedó la tabla de posiciones del grupo E del Mundial 2026

Después del gran partido que jugaron Costa de Marfil contra la Selección de Alemania, así quedó la tabla de posiciones del grupo E:

PaísPJVEDGFGCDGPts
Alemania 22009276
Costa de Marfil21012203
Ecuador100101-10
Curazao100117-60

De momento, tanto Alemania como Costa de Marfil se ven como candidatos avanzar a los 16avos de la Copa del Mundo. Los europeos cierran contra Ecuador en la última fecha, mientras que el equipo africano es firme candidato a llegar a esta instancia porque cierra con Curazao.

Alemania es líder del grupo y quiere clasificar a 16avos. (Foto: GettyImages)

Alemania es líder del grupo y quiere clasificar a 16avos. (Foto: GettyImages)

¿Cómo se jugará la última fecha del grupo E del Mundial 2026?

La última fecha del Mundial 2026 también se jugará en horario simultáneo aumentando así la expectativa de los partidos que quedaron repartidos así:

  • Ecuador vs Alemania 25 de junio a las 15H00 (EC)
  • Costa de Marfil vs Curazao 25 de junio a las 15H00 (EC)
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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