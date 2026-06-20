Grupo E del Mundial 2026: tabla, posiciones, resultados y clasificados hasta el momento

Este sábado 20 de junio comenzó la fecha 2 del Mundial 2026 en el grupo E con el partido entre Alemania y Costa de Marfil. Ambos equipos venían de ganar en la primera fecha y ahora se dieron con todo en un encuentro en el que los ‘Elefantes’ empezaron ganando y el empate alemán llegó en el segundo tiempo.
Pero cuando el empate parecía ser el resultado final para este encuentro, Undav encontró el espacio solo en el área y pudo anotar el gol de la victoria. Los alemanes se clasifican ya a los 16avos de la Copa del Mundo al tener el duelo directo ante su rival a favor.
Así quedó la tabla de posiciones del grupo E del Mundial 2026
Después del gran partido que jugaron Costa de Marfil contra la Selección de Alemania, así quedó la tabla de posiciones del grupo E:
|País
|PJ
|V
|E
|D
|GF
|GC
|DG
|Pts
|Alemania
|2
|2
|0
|0
|9
|2
|7
|6
|Costa de Marfil
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|Ecuador
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Curazao
|1
|0
|0
|1
|1
|7
|-6
|0
De momento, tanto Alemania como Costa de Marfil se ven como candidatos avanzar a los 16avos de la Copa del Mundo. Los europeos cierran contra Ecuador en la última fecha, mientras que el equipo africano es firme candidato a llegar a esta instancia porque cierra con Curazao.
Alemania es líder del grupo y quiere clasificar a 16avos. (Foto: GettyImages)
¿Cómo se jugará la última fecha del grupo E del Mundial 2026?
La última fecha del Mundial 2026 también se jugará en horario simultáneo aumentando así la expectativa de los partidos que quedaron repartidos así:
- Ecuador vs Alemania 25 de junio a las 15H00 (EC)
- Costa de Marfil vs Curazao 25 de junio a las 15H00 (EC)