Grupo E del Mundial 2026: tabla, posiciones, resultados y clasificados hasta el momento

Así quedó la tabla de posiciones del grupo E en el Mundial 2026, después de la victoria de Alemania ante Costa de Marfil.

Este sábado 20 de junio comenzó la fecha 2 del Mundial 2026 en el grupo E con el partido entre Alemania y Costa de Marfil. Ambos equipos venían de ganar en la primera fecha y ahora se dieron con todo en un encuentro en el que los ‘Elefantes’ empezaron ganando y el empate alemán llegó en el segundo tiempo.

Pero cuando el empate parecía ser el resultado final para este encuentro, Undav encontró el espacio solo en el área y pudo anotar el gol de la victoria. Los alemanes se clasifican ya a los 16avos de la Copa del Mundo al tener el duelo directo ante su rival a favor.

Así quedó la tabla de posiciones del grupo E del Mundial 2026

Después del gran partido que jugaron Costa de Marfil contra la Selección de Alemania, así quedó la tabla de posiciones del grupo E:

País PJ V E D GF GC DG Pts Alemania 2 2 0 0 9 2 7 6 Costa de Marfil 2 1 0 1 2 2 0 3 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0 Curazao 1 0 0 1 1 7 -6 0

De momento, tanto Alemania como Costa de Marfil se ven como candidatos avanzar a los 16avos de la Copa del Mundo. Los europeos cierran contra Ecuador en la última fecha, mientras que el equipo africano es firme candidato a llegar a esta instancia porque cierra con Curazao.

Alemania es líder del grupo y quiere clasificar a 16avos. (Foto: GettyImages)

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¿Cómo se jugará la última fecha del grupo E del Mundial 2026?

La última fecha del Mundial 2026 también se jugará en horario simultáneo aumentando así la expectativa de los partidos que quedaron repartidos así: