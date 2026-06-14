16:05hs ¡Posibles alineaciones!

El once de Costa de Marfil

Este sería el once de Costa de Marfil para enfrentar a la Selección de Ecuador:

Fofana

Doué

Singo

Agbadou

Konan

Kessié

Sangaré

Fofana

Amad

Diomande

Guessand

El once de Ecuador para jugar contra Costa de Marfil

Este es el once de Ecuador que jugará contra Costa de Marfil en el Mundial 2026: