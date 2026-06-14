La Selección de Ecuador arranca su camino en el Mundial 2026 contra Costa de Marfil. Los de Beccacece deben ganar para posicionarse bien de cara a las siguientes jornadas, los africanos son el rival más parejo en la previa, aquí puedes seguir el minuto a minuto.
EN VIVO Y GRATIS Selección de Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026
La Selección de Ecuador arranca su camino Mundialista 2026 contra Costa de Marfil, se acabó la espera y aquí puedes seguiro minuto a minuto.
Camerinos listos
Costa de Marfil ya se encuentra en el estadio a la espera de sus jugadores
June 14, 2026
¿Se va Beccacece?
Horas antes del debut de Ecuador, revelan una oferta que recibirá Sebastián Beccacece tras Mundial ¿regresa a Argentina?
https://bolavip.com/mundial/ultima-hora-sebastian-beccacece-recibiria-nueva-oferta-luego-del-mundial-deja-ecuador
Onces confirmados: Costa de Marfil
Este es el once CONFIRMADO de Costa de Marfil:
La alineación de Costa de Marfil
- Yahia Fofana
- Guéla Doué
- Wilfried Singo
- Emmanuel Agbadou
- Ghislain Konan
- Franck Kessié
- Seko Fofana
- Yan Diomande
- Nicolas Pépé
- Elye Wahi
- Bazoumana Touré
Once CONFIRMADO: Ecuador
Esta es la alineación CONFIRMADA de Ecuador para el debut Mundialista:
La alineación de Ecuador
- Hernán Galíndez
- Alan Franco
- Joel Ordóñez
- Willian Pacho
- Piero Hincapié
- Moisés Caicedo
- Pedro Vite
- John Yeboah
- Gonzalo Plata
- Alan Minda
- Enner Valencia
La pinta de la Tri
Los jugadores de Ecuador, de gala previo al partido contra Costa de Marfil
😎 ¡Calle pero elegante! 🍫• #CIVxECU • #FWC • #UnSoloEcuador • pic.twitter.com/yRUdjOxb7u — La Tri (@LaTri) June 14, 2026
¿Cómo llegan ambas selecciones?
La Selección de Ecuador consiguió victorias contra Arabia Saudita y Guatemala previo al Mundial, Costa de Marfil solo tuvo un comprobatorio y fue victoria contra Francia.
¡Posibles alineaciones!
El once de Costa de Marfil
Este sería el once de Costa de Marfil para enfrentar a la Selección de Ecuador:
- Fofana
- Doué
- Singo
- Agbadou
- Konan
- Kessié
- Sangaré
- Fofana
- Amad
- Diomande
- Guessand
El once de Ecuador para jugar contra Costa de Marfil
Este es el once de Ecuador que jugará contra Costa de Marfil en el Mundial 2026:
- Galíndez
- Alan Franco
- Joel Ordóñez
- William Pacho
- Piero Hincapié
- Gonzalo Plata
- Pedro Vite
- Moisés Caicedo
- Alan Minda
- John Yeboah
- Enner Valencia
¡Arranca la previa Ecuador vs. Costa de Marfil!
¡Arranca el camino Mundialista para la Selección de Ecuador!