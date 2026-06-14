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EN VIVO Y GRATIS Selección de Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

La Selección de Ecuador arranca su camino Mundialista 2026 contra Costa de Marfil, se acabó la espera y aquí puedes seguiro minuto a minuto.

EN VIVO Y GRATIS Selección de Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026
EN VIVO Y GRATIS Selección de Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

La Selección de Ecuador arranca su camino en el Mundial 2026 contra Costa de Marfil. Los de Beccacece deben ganar para posicionarse bien de cara a las siguientes jornadas, los africanos son el rival más parejo en la previa, aquí puedes seguir el minuto a minuto.

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Onces confirmados: Costa de Marfil

Este es el once CONFIRMADO de Costa de Marfil:

La alineación de Costa de Marfil

  • Yahia Fofana
  • Guéla Doué
  • Wilfried Singo
  • Emmanuel Agbadou
  • Ghislain Konan
  • Franck Kessié
  • Seko Fofana
  • Yan Diomande
  • Nicolas Pépé
  • Elye Wahi
  • Bazoumana Touré

Once CONFIRMADO: Ecuador

Esta es la alineación CONFIRMADA de Ecuador para el debut Mundialista:

La alineación de Ecuador

  • Hernán Galíndez
  • Alan Franco
  • Joel Ordóñez
  • Willian Pacho
  • Piero Hincapié
  • Moisés Caicedo
  • Pedro Vite
  • John Yeboah
  • Gonzalo Plata
  • Alan Minda
  • Enner Valencia

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¿Cómo llegan ambas selecciones?

La Selección de Ecuador consiguió victorias contra Arabia Saudita y Guatemala previo al Mundial, Costa de Marfil solo tuvo un comprobatorio y fue victoria contra Francia.

¡Posibles alineaciones!

El once de Costa de Marfil

Este sería el once de Costa de Marfil para enfrentar a la Selección de Ecuador:

  • Fofana
  • Doué
  • Singo
  • Agbadou
  • Konan
  • Kessié
  • Sangaré
  • Fofana
  • Amad
  • Diomande
  • Guessand

El once de Ecuador para jugar contra Costa de Marfil

Este es el once de Ecuador que jugará contra Costa de Marfil en el Mundial 2026:

  • Galíndez
  • Alan Franco
  • Joel Ordóñez
  • William Pacho
  • Piero Hincapié
  • Gonzalo Plata
  • Pedro Vite
  • Moisés Caicedo
  • Alan Minda
  • John Yeboah
  • Enner Valencia

¡Arranca la previa Ecuador vs. Costa de Marfil!

¡Arranca el camino Mundialista para la Selección de Ecuador!

Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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