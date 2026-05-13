Guía del Mundial 2026: formato, grupos, todas las selecciones de América Latina y cómo verlo en tu país

El torneo más grande de la historia del fútbol arranca el 11 de junio en Norteamérica. Latinoamérica tendrá seis selecciones en la cancha y una como anfitriona. Todo lo que necesitas saber sobre el nuevo formato, los grupos, los partidos clave y cómo seguirlo desde cualquier rincón de la región.

Con 48 selecciones, este Mundial también será el torneo más grande de la historia. Latinoamérica tiene representación directa con seis clasificados de Conmebol: Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay. Y además, la presencia de México como anfitrión convierte esta edición en la más latinoamericana de todas.

El nuevo formato: más equipos, más drama

El Mundial 2026 estrena un esquema completamente inédito que cambia las reglas del juego.

48 selecciones en 12 grupos de 4 equipos

en Clasifican a la siguiente fase: los 2 primeros de cada grupo más los 8 mejores terceros

más los Nueva ronda incorporada: los dieciseisavos de final (ronda de 32 equipos)

(ronda de 32 equipos) El campeón disputará 8 partidos en total para ganar el trofeo

en total para ganar el trofeo Recorrido completo: grupos → dieciseisavos → octavos → cuartos → semis → final

Este formato da más oportunidades, más eliminaciones directas y promete más sorpresas desde la primera jornada.

Calendario de fechas clave

Fase Fechas Fase de grupos 11 al 27 de junio Dieciseisavos de final 28 de junio al 3 de julio Octavos de final 4 al 7 de julio Cuartos de final 9 al 11 de julio Semifinales 14 y 15 de julio Tercer puesto 18 de julio — Miami Gran Final 19 de julio — Nueva York/Nueva Jersey

El partido inaugural se juega el 11 de junio en el Estadio Azteca con México vs. Sudáfrica. La final se disputa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, frente a Nueva York.

Todas las selecciones de América Latina en el Mundial

🇲🇽 México — Grupo A (ANFITRIÓN)

México juega todos sus partidos de grupos en casa. Debuta el 11 de junio en el Azteca ante Sudáfrica, luego visita Guadalajara el 18 de junio ante Corea del Sur, y cierra el 24 de junio en el Azteca ante República Checa. El DT es Javier Aguirre, en su tercera etapa al frente del Tri.

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🇦🇷 Argentina — Grupo J (CAMPEONA VIGENTE)

La Albiceleste de Lionel Scaloni busca el bicampeonato. Comparte grupo con Argelia, Austria y Jordania. Debuta el 16 de junio en Kansas City ante Argelia. La figura es Lionel Messi, en lo que podría ser su último Mundial.

🇧🇷 Brasil — Grupo C

La Verdeamarela busca la sexta estrella. Comparte grupo con Haití, Bélgica y los Emiratos Árabes. Debuta el 21 de junio en Filadelfia ante Haití. Llega con una generación liderada por Vinícius Jr. y Rodrygo.

🇺🇾 Uruguay — Grupo H

La Celeste integra el grupo de España, junto a Arabia Saudí y Cabo Verde. Con Darwin Núñez, Valverde y Bentancur en plenitud, Uruguay es un candidato a sorprender. Abre el 17 de junio ante España en Atlanta.

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🇨🇴 Colombia — Grupo K

Los Cafeteros comparten grupo con Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. Debutan el 16 de junio en Houston. Con Luis Díaz y James Rodríguez, Colombia es uno de los equipos más atractivos del torneo.

🇪🇨 Ecuador — Grupo E

La Tri quedó con Alemania, Costa de Marfil y Curazao. Debuta el 14 de junio ante Costa de Marfil. Enner Valencia lidera un equipo que busca repetir el impacto del Mundial de Qatar 2022.

🇵🇾 Paraguay — Grupo D

La Albirrojita comparte grupo con Estados Unidos, Australia y Turquía. Debuta el 15 de junio ante el anfitrión americano. Miguel Almirón y Antonio Sanabria son sus referentes ofensivos.

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Selección de Argentina llega como campeón vigente. Foto: Getty

Los que no están: ausencias notables de la región

No todo es fiesta. Tres selecciones sudamericanas quedaron fuera del torneo tras las Eliminatorias Conmebol:

Perú — terminó noveno con 12 puntos; sin Mundial desde Rusia 2018

— terminó noveno con 12 puntos; sin Mundial desde Rusia 2018 Chile — terminó último con 11 puntos; tercer Mundial consecutivo sin clasificar

— terminó último con 11 puntos; tercer Mundial consecutivo sin clasificar Venezuela — terminó octavo; Bolivia disputó el repechaje pero tampoco logró el boleto

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Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

República Checa

Grupo B

Canadá

Bosnia y Herzegovina

Qatar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

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Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

Suecia

Túnez

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Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

Irak

Noruega

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Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

RD Congo

Uzbekistán

Colombia

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

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Los partidos que no te puedes perder

Con 104 partidos en juego, estos son los duelos más esperados de la primera fase:

11 de junio — México vs. Sudáfrica · Estadio Azteca (partido inaugural)

— México vs. Sudáfrica · Estadio Azteca (partido inaugural) 15 de junio — España vs. Cabo Verde · Atlanta (debut de la campeona de Europa)

— España vs. Cabo Verde · Atlanta (debut de la campeona de Europa) 16 de junio — Argentina vs. Argelia · Kansas City (debut del campeón vigente)

— Argentina vs. Argelia · Kansas City (debut del campeón vigente) 17 de junio — Uruguay vs. España · Atlanta (uno de los duelos más atractivos del grupo)

— Uruguay vs. España · Atlanta (uno de los duelos más atractivos del grupo) 21 de junio — Brasil vs. Haití · Filadelfia

— Brasil vs. Haití · Filadelfia 22 de junio — Argentina vs. Austria · Dallas

— Argentina vs. Austria · Dallas 27 de junio — Uruguay vs. España · Guadalajara (cierre del Grupo H)

— Uruguay vs. España · Guadalajara (cierre del Grupo H) 14 y 15 de julio — Semifinales en Dallas y Atlanta

— Semifinales en Dallas y Atlanta 19 de julio — Gran Final · MetLife Stadium, Nueva York

Dónde ver el Mundial 2026 en tu país

Esta es la primera vez en la historia que un Mundial se organiza completamente en el continente americano con tres países anfitriones. Para los aficionados latinoamericanos, los husos horarios son los más convenientes en décadas: la mayoría de los partidos se jugarán en horarios de tarde y noche para toda la región, sin madrugar ni trasnochar en exceso.

La transmisión varía según el país, pero hay opciones gratuitas en casi toda la región.

Argentina

TV Pública y Telefe (señal abierta, partidos de Argentina y destacados)

TyC Sports (cable, cobertura completa)

DSports / DGO (104 partidos en streaming)

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México

Televisa / Canal 2 y Canal 5 / TUDN (señal abierta)

TV Azteca / Azteca 7 (señal abierta, 32 partidos)

ViX y ViX Premium (streaming, 104 partidos)

Colombia

Caracol TV y RCN (señal abierta, partidos destacados)

Win Sports y DirecTV (cable)

DSports / DGO (streaming completo)

Ecuador

Teleamazonas (señal abierta)

DSports / DGO (streaming completo)

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Uruguay

Canal 5 y Antel (señal abierta, partidos de Uruguay)

DSports / DGO (streaming completo)

Paraguay

Tigo Sports (cobertura completa)

DSports / DGO (streaming completo)

Perú y Chile

Señal abierta: América TV (Perú, 40 partidos) / Chilevisión (Chile, partidos seleccionados)

DSports / DGO (104 partidos, todos los países)

Disney+ Premium (30 partidos, disponible en toda la región)

Paramount+ en alianza con DSports (104 partidos en streaming)

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Para toda la región: