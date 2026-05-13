Guía del Mundial 2026: formato, grupos, todas las selecciones de América Latina y cómo verlo en tu país

Con 48 selecciones, este Mundial también será el torneo más grande de la historia. Latinoamérica tiene representación directa con seis clasificados de Conmebol: Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay. Y además, la presencia de México como anfitrión convierte esta edición en la más latinoamericana de todas.
El nuevo formato: más equipos, más drama
El Mundial 2026 estrena un esquema completamente inédito que cambia las reglas del juego.
- 48 selecciones en 12 grupos de 4 equipos
- Clasifican a la siguiente fase: los 2 primeros de cada grupo más los 8 mejores terceros
- Nueva ronda incorporada: los dieciseisavos de final (ronda de 32 equipos)
- El campeón disputará 8 partidos en total para ganar el trofeo
- Recorrido completo: grupos → dieciseisavos → octavos → cuartos → semis → final
Este formato da más oportunidades, más eliminaciones directas y promete más sorpresas desde la primera jornada.
Calendario de fechas clave
|Fase
|Fechas
|Fase de grupos
|11 al 27 de junio
|Dieciseisavos de final
|28 de junio al 3 de julio
|Octavos de final
|4 al 7 de julio
|Cuartos de final
|9 al 11 de julio
|Semifinales
|14 y 15 de julio
|Tercer puesto
|18 de julio — Miami
|Gran Final
|19 de julio — Nueva York/Nueva Jersey
¡Última hora! Filtran la prelista de la Selección Colombia para el Mundial 2026 ¿quién se quedó afuera?
El partido inaugural se juega el 11 de junio en el Estadio Azteca con México vs. Sudáfrica. La final se disputa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, frente a Nueva York.
Todas las selecciones de América Latina en el Mundial
🇲🇽 México — Grupo A (ANFITRIÓN)
México juega todos sus partidos de grupos en casa. Debuta el 11 de junio en el Azteca ante Sudáfrica, luego visita Guadalajara el 18 de junio ante Corea del Sur, y cierra el 24 de junio en el Azteca ante República Checa. El DT es Javier Aguirre, en su tercera etapa al frente del Tri.
🇦🇷 Argentina — Grupo J (CAMPEONA VIGENTE)
La Albiceleste de Lionel Scaloni busca el bicampeonato. Comparte grupo con Argelia, Austria y Jordania. Debuta el 16 de junio en Kansas City ante Argelia. La figura es Lionel Messi, en lo que podría ser su último Mundial.
🇧🇷 Brasil — Grupo C
La Verdeamarela busca la sexta estrella. Comparte grupo con Haití, Bélgica y los Emiratos Árabes. Debuta el 21 de junio en Filadelfia ante Haití. Llega con una generación liderada por Vinícius Jr. y Rodrygo.
La Selección de Ecuador presentó su prelista para el Mundial 2026 y estos serían algunos nombres
🇺🇾 Uruguay — Grupo H
La Celeste integra el grupo de España, junto a Arabia Saudí y Cabo Verde. Con Darwin Núñez, Valverde y Bentancur en plenitud, Uruguay es un candidato a sorprender. Abre el 17 de junio ante España en Atlanta.
🇨🇴 Colombia — Grupo K
Los Cafeteros comparten grupo con Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. Debutan el 16 de junio en Houston. Con Luis Díaz y James Rodríguez, Colombia es uno de los equipos más atractivos del torneo.
🇪🇨 Ecuador — Grupo E
La Tri quedó con Alemania, Costa de Marfil y Curazao. Debuta el 14 de junio ante Costa de Marfil. Enner Valencia lidera un equipo que busca repetir el impacto del Mundial de Qatar 2022.
🇵🇾 Paraguay — Grupo D
La Albirrojita comparte grupo con Estados Unidos, Australia y Turquía. Debuta el 15 de junio ante el anfitrión americano. Miguel Almirón y Antonio Sanabria son sus referentes ofensivos.
Selección de Argentina llega como campeón vigente. Foto: Getty
Los que no están: ausencias notables de la región
No todo es fiesta. Tres selecciones sudamericanas quedaron fuera del torneo tras las Eliminatorias Conmebol:
- Perú — terminó noveno con 12 puntos; sin Mundial desde Rusia 2018
- Chile — terminó último con 11 puntos; tercer Mundial consecutivo sin clasificar
- Venezuela — terminó octavo; Bolivia disputó el repechaje pero tampoco logró el boleto
Todos los grupos del Mundial 2026
Grupo A
- México
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- República Checa
Grupo B
- Canadá
- Bosnia y Herzegovina
- Qatar
- Suiza
Grupo C
- Brasil
- Marruecos
- Haití
- Escocia
Grupo D
- Estados Unidos
- Paraguay
- Australia
- Turquía
Grupo E
- Alemania
- Curazao
- Costa de Marfil
- Ecuador
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- Suecia
- Túnez
Grupo G
- Bélgica
- Egipto
- Irán
- Nueva Zelanda
Grupo H
- España
- Cabo Verde
- Arabia Saudita
- Uruguay
Grupo I
- Francia
- Senegal
- Irak
- Noruega
Grupo J
- Argentina
- Argelia
- Austria
- Jordania
Grupo K
- Portugal
- RD Congo
- Uzbekistán
- Colombia
Grupo L
- Inglaterra
- Croacia
- Ghana
- Panamá
Los partidos que no te puedes perder
Con 104 partidos en juego, estos son los duelos más esperados de la primera fase:
- 11 de junio — México vs. Sudáfrica · Estadio Azteca (partido inaugural)
- 15 de junio — España vs. Cabo Verde · Atlanta (debut de la campeona de Europa)
- 16 de junio — Argentina vs. Argelia · Kansas City (debut del campeón vigente)
- 17 de junio — Uruguay vs. España · Atlanta (uno de los duelos más atractivos del grupo)
- 21 de junio — Brasil vs. Haití · Filadelfia
- 22 de junio — Argentina vs. Austria · Dallas
- 27 de junio — Uruguay vs. España · Guadalajara (cierre del Grupo H)
- 14 y 15 de julio — Semifinales en Dallas y Atlanta
- 19 de julio — Gran Final · MetLife Stadium, Nueva York
Dónde ver el Mundial 2026 en tu país
Esta es la primera vez en la historia que un Mundial se organiza completamente en el continente americano con tres países anfitriones. Para los aficionados latinoamericanos, los husos horarios son los más convenientes en décadas: la mayoría de los partidos se jugarán en horarios de tarde y noche para toda la región, sin madrugar ni trasnochar en exceso.
La transmisión varía según el país, pero hay opciones gratuitas en casi toda la región.
Argentina
- TV Pública y Telefe (señal abierta, partidos de Argentina y destacados)
- TyC Sports (cable, cobertura completa)
- DSports / DGO (104 partidos en streaming)
México
- Televisa / Canal 2 y Canal 5 / TUDN (señal abierta)
- TV Azteca / Azteca 7 (señal abierta, 32 partidos)
- ViX y ViX Premium (streaming, 104 partidos)
Colombia
- Caracol TV y RCN (señal abierta, partidos destacados)
- Win Sports y DirecTV (cable)
- DSports / DGO (streaming completo)
Ecuador
- Teleamazonas (señal abierta)
- DSports / DGO (streaming completo)
Uruguay
- Canal 5 y Antel (señal abierta, partidos de Uruguay)
- DSports / DGO (streaming completo)
Paraguay
- Tigo Sports (cobertura completa)
- DSports / DGO (streaming completo)
Perú y Chile
- Señal abierta: América TV (Perú, 40 partidos) / Chilevisión (Chile, partidos seleccionados)
- DSports / DGO (104 partidos, todos los países)
- Disney+ Premium (30 partidos, disponible en toda la región)
- Paramount+ en alianza con DSports (104 partidos en streaming)
Para toda la región:
- YouTube — transmitirá los primeros 10 minutos de cada partido en vivo por los canales autorizados de los medios asociados, además de resúmenes y contenido exclusivo tras cada jornada