Gustavo Petro usa a la Selección Colombia para retar a Donald Trump en pleno Mundial 2026

Descubre el sorpresivo mensaje donde Gustavo Petro usa a la Selección Colombia para retar a Donald Trump con la frase "sin trampas".

Una vez más, la política y el fútbol se encontraron cuando nadie lo esperaba. Donald Trump confirmó que habló con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para reivisar la expulsión del goleador de Estados Unidos en el Mundial 2026, y, acto seguido, Gustavo Petro retó al presidente norteamericano con la Selección Colombia.

“Pedí una revisión porque no pensé que fuera falta. Lo único que hice fue pedir una revisión. No dije que tenían que hacer esto. Eso ni siquiera fue una infracción. Eran dos tipos corriendo a toda velocidad y que por casualidad chocaron entre sí”, afirmó Trump luego del escándalo que se armó porque la FIFA le suspendió la sanción a Folarin Balogun tras ser expulsado.

Gustavo Petro se dio cuenta de que Donald Trump le agradeció a la FIFA por la polémica decisión de habilitar a Balogun para los octavos de final del Mundial 2026 pese a ser expulsado y no dudó en retarlo usando a la Selección Colombia en un mensaje de X.

“Sin trampas”: Petro usa a la Selección Colombia para retar a Donald Trump

Gustavo Petro y Donald Trump.

El desafío de Gustavo Petro empezó con un contundente “me gustaría una final del fútbol entre EEUU y Colombia“ como reacción a un mensaje que acusó a Donad Trump de presionar a la FIFA en pleno Mundial 2026. Luego, redobló la apuesta y retó al presidente norteamericano a que si se da esta final sea “sin trampas”.

Post de Petro sobre polémica en el Mundial. (Foto: X / @petrogustavo)

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El presidente de la FIFA admitió que habló con Trump sobre la roja a un jugador de USA

“Sí, discuto regularmente asuntos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA con el Presidente de los Estados Unidos, y en este asunto, recibí una llamada del Presidente Donald Trump, tal como recibo llamadas de jefes de estado, funcionarios gubernamentales, partes interesadas en el fútbol y ejecutivos empresariales de todo el mundo sobre muchos temas diferentes. Durante nuestra conversación, expliqué que había un proceso legal en curso que involucraba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería decidido en su momento por los órganos competentes. Así es como funciona el sistema de la FIFA, y es un principio que siempre defenderé. Leo las decisiones del Comité Disciplinario de la FIFA cuando se emiten. A veces me sorprenden. A veces estoy de acuerdo con ellas, y a veces no. Sin embargo, lo que siempre hago es respetar esas decisiones y la autonomía de los órganos que las toman. Si nos gusta personalmente una decisión o no es irrelevante. El respeto por las instituciones independientes y el estado de derecho es lo que protege la integridad de nuestras competiciones y la credibilidad de la FIFA en todo momento”, sostuvo Gianni Infantino.

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