La primera publicación de Argentina tras enterarse que no jugará con Colombia en cuartos del Mundial

¿Respiro de alivio por evitar a la 'Tricolor' o frialdad absoluta? Conoce la sorpresiva publicación de Argentina tras nuestra eliminación.

Todo estaba listo para que se diera un duelo sudamericano en los cuartos de final del Mundial 2026. Argentina hizo la tarea, pero… La Selección Colombia no pudo vencer a Suiza y ya apareció la primer publicación de la ‘Albiceleste’ tras enterarse que James Rodríguez, Luis Díaz y compañía no seran sus rivales.

Post de Argentina sobre los cuartos de final. (Foto: X / @Argentina)

En resumen