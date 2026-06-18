La respuesta de Luis Díaz luego de que James Rodríguez le nominase para ganar el Balón de Oro

Nuevamente James Rodríguez habló de la posibilidad de ver a Luis Díaz como Balón de Oro. El Guajiro, tajante sobre lo que viene.

“Si mete goles así, si sigue por esta buena fase, si podemos ir hasta el último día, puede ser top 3 fácil“, fueron las palabras elegidas por James Rodríguez para hablar de Luis Díaz y su posible candidatura al Balón de Oro. Todo ello tras la victoria de Colombia frente a Uzbekistán en el debut de la Copa del Mundo. Así respondió el crack del Bayern Múnich.

“¿El Balón de Oro? Yo estoy concentrado en la Selección y en hacer un buen Mundial. Si hacemos un buen Mundial en lo colectivo, lo individual sale a flote, debo trabajar para el equipo. Sentía cosas muy increíbles cuando iba a calentar, al salir al campo estaba que lloraba, se me vinieron muchas cosas del pasado. Trabajé para esto, hoy en día estoy cumpliendo mi sueño con mi país”, reflexionaba Luis Díaz en la zona mixta del Estadio Azteca junto a DSports. Pide pensar en lo colectivo y únicamente en el partido frente a Congo.

Para Luis Díaz, Colombia vivió el partido esperado frente a Uzbekistán. Su gol y asistencia fueron vitales para conseguir los primeros 3 puntos: “Sabíamos que iba a ser un rival complicado, aquí todos los partidos son difíciles. Creo que hemos comenzado muy bien y controlado el juego en algunos momentos. En la segunda parte creo que ellos mejoraron mucho y nosotros caímos un poco… Hay que ir mejorando, ir paso a paso y estar tranquilos. Se hicieron las cosas que queríamos hacer, que era ganar y sacar los tres puntos. Lo no tan bueno, hay tiempo para mejorarlo”.

“Hay que llenarse de orgullo y hay que seguir trabajando. Sentirse feliz. Hemos conseguido los tres puntos en el primer partido que era lo más importante para mantenernos en primera posición, ahora toca el segundo partido afrontarlo de la misma manera para abrochar la clasificación”, más extractos del análisis a nivel general realizado por el extremo dirigido por Néstor Lorenzo. El día 23 de junio Colombia se mide ante Congo.

Jornada redonda para Luis Díaz en el Azteca: GETTY

Jornada de oro para un Luis Díaz que terminó como mejor jugador del partido. Se llevó el premio al jugador más valioso del encuentro, que fue de la mano con un nuevo gol con el conjunto cafetero y su primera asistencia en la historia de los Mundiales. En este momento los sudamericanos descansan como líderes de una zona donde solamente 180 minutos los separan de un nuevo partido de eliminación directa.

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Histórico debut de Luis Díaz

Desde Chile 1962 que ningún colombiano empezaba su participación en la historia de la Copa del Mundo con un gol y una asistencia. Todo esto cuando hablamos del primer partido de cualquier futbolista cafetero que haya disputado el gran certamen de la FIFA. Luis Díaz iguala el registro de Antonio Rada en el encuentro frente a la Unión Soviética de hace más de 60 años.

Aquella jornada fue histórica para Colombia en Chile. No solo porque supuso el primer punto generado por los cafeteros en los Mundiales, sino inicialmente por lo que es hasta la fecha el único gol olímpico en la historia del torneo. Luis Díaz entra de la mejor forma posible en las páginas grandes del fútbol cafetero por el torneo de la FIFA.

Datos claves

Luis Díaz debutó en el Mundial con un gol y una asistencia ante Uzbekistán.

debutó en el Mundial con un gol y una asistencia ante Uzbekistán. Colombia enfrentará a la selección de Congo el próximo 23 de junio .

enfrentará a la selección de Congo el próximo . James Rodríguez postuló a Luis Díaz como candidato para el Balón de Oro.