Con ‘Wonderwall’: la picante celebración de Enzo Fernández tras eliminar a Inglaterra

Enzo Fernández aprovechó las redes sociales para evidenciar su emoción y de paso recordar a Inglaterra con un peculiar mensaje. Veamos los detalles.

En Argentina se mantienen las celebraciones por la clasificación a una nueva final mundialista. Luego de eliminar a Inglaterra en un partido de antología y que de todas maneras quedará en el recuerdo de los hinchas a través de la historia, quien también lo entiende así es Enzo Fernández. El volante albiceleste no tuvo mejor idea que compartir un mensaje bastante llamativo en redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Enzo Fernández reposteó una imagen del más reciente entrenamiento de Argentina en donde se le puede apreciar al lado de Leandro Paredes y Lionel Messi. Con una enorme sonrisa en el rostro, la publicación contiene la canción ‘Wonderwall‘ de la banda inglesa Oasis, aquella que durante todo el Mundial 2026 fue tan significativa para los europeos.

En una especie de broma post triunfo y de saber que están en la gran final del Mundial 2026, Enzo Fernández aprovechó la situación para acordarse de Inglaterra de la mejor manera posible. Recordemos que los británicos celebraban junto a sus hinchas en las tribunas cantando ‘Wonderwall‘ como un himno, así que el mensaje del volante argentino resume lo que es el folklore futbolístico.

Sonó WONDERWALL de @oasis al finalizar el partido entre Inglaterra vs Croacia hoy en la Copa Mundial 2026 #madferit pic.twitter.com/7j2DNTSdJC — Los Madferits (@LosMadferits) June 17, 2026

Enzo Fernández: la gran figura de Argentina finalista del Mundial 2026

Si bien el nombre de Lionel Messi figura como la principal figura de Argentina finalista del Mundial 2026 y claro que se lo tiene muy bien merecido por el nivel mostrado a los 39 años de edad, por otro lado no podemos perder de vista que Enzo Fernández representa ser de los mejores guerreros de un equipo albiceleste que quiere seguir haciendo historia. Dicho esto, el volante es realmente clave.

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Enzo Fernández es el sostén dentro del armado de juego de Lionel Scaloni. Además de darle peso al mediocampo de Argentina, es capaz de aparecer en momentos cruciales y determinantes para los suyos. Así fue en el 3-2 ante Egipto en cuartos de final y ayer ante Inglaterra en el empate parcial 1-1 con un soberbio remate desde fuera del área. En conclusión, un crack en todo sentido.

¡¡ENZO FERNÁNDEZ SALVADOR!! ¡¡GRAN REMATE DE MEDIA DISTANCIA Y GOLAZO PARA EL 1-1 DE ARGENTINA VS. INGLATERRA!!



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📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/AZwQrwE4l9 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 15, 2026

DATOS CLAVES

El volante Enzo Fernández celebró la clasificación de Argentina a la final en sus redes sociales con la canción ‘ Wonderwall ‘.

celebró la clasificación de a la final en sus redes sociales con la canción ‘ ‘. La Selección Argentina eliminó a Inglaterra y avanzó a la final del Mundial 2026 .

eliminó a Inglaterra y avanzó a la final del . El mediocampista Enzo Fernández anotó el gol del empate parcial 1-1 ante Inglaterra.