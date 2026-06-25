Insólito: Banderazo de Ecuador termina en golpes previo a enfrentar a Alemania

La previa del partido entre la Selección de Ecuador y Alemania no deja imágenes que son todo alegría y es que en el banderazo de la ‘Tri’ se registraron lamentables hechos de violencia. Hinchas ecuatorianos se golpearon bruscamente entre sí en Times Square.
Medios reportan que la pelea masiva en el banderazo se dio entre hinchas de Liga de Quito y Barcelona. Rápidamente hubo cámaras que hicieron viral la riña en New York.
No han trascendido los motivos detrás de la pelea pero se especula que eran miembros de barras organizadas de los dos equipos, rivales en LigaPro. Poco después llegaron las autoridades y se disipó la pelea.
😳🔥👊🏻 ¡PELEA ENTRE ECUATORIANOS EN PLENO TIMES SQUARE!— StudioFútbol ⚽ (@StudioFutbol) June 25, 2026
Hinchas de Barcelona y Liga de Quito se fueron de puñete durante el Banderazo de Ecuador. 🇪🇨🇺🇸 pic.twitter.com/SkK10Oq7fF
Los hinchas de Ecuador se hicieron presentes en los dos partidos en el Mundial. Foto. Getty
La alineación de Ecuador
- Hernán Galíndez
- Alan Franco
- Joel Ordóñez
- William Pacho
- Piero Hincapié
- John Yeboah
- Moisés Caicedo
- Pedro Vite
- Pervis Estupiñán
- Gonzalo Plata
- Enner Valencia
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La alineación de Alemania
- Baumann
- Joshua Kimmich
- Antonio Rüdiger
- Jonathan Tah
- David Raum
- Leon Goretzka
- Aleksander Pavlovic
- Jamie Leweling
- Jamal Musiala
- Maximilian Beier
- Deniz Undav