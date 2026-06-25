Insólito: Banderazo de Ecuador termina en golpes previo a enfrentar a Alemania

El banderazo de la Selección de Ecuador vs. Alemania terminó en una vergonzosa imagen luego de la pelea entre hinchas ecuatorianos.

La previa del partido entre la Selección de Ecuador y Alemania no deja imágenes que son todo alegría y es que en el banderazo de la ‘Tri’ se registraron lamentables hechos de violencia. Hinchas ecuatorianos se golpearon bruscamente entre sí en Times Square.

Medios reportan que la pelea masiva en el banderazo se dio entre hinchas de Liga de Quito y Barcelona. Rápidamente hubo cámaras que hicieron viral la riña en New York.

No han trascendido los motivos detrás de la pelea pero se especula que eran miembros de barras organizadas de los dos equipos, rivales en LigaPro. Poco después llegaron las autoridades y se disipó la pelea.

😳🔥👊🏻 ¡PELEA ENTRE ECUATORIANOS EN PLENO TIMES SQUARE!



Hinchas de Barcelona y Liga de Quito se fueron de puñete durante el Banderazo de Ecuador. 🇪🇨🇺🇸 pic.twitter.com/SkK10Oq7fF — StudioFútbol ⚽ (@StudioFutbol) June 25, 2026

Los hinchas de Ecuador se hicieron presentes en los dos partidos en el Mundial. Foto. Getty

La alineación de Ecuador

Hernán Galíndez

Alan Franco

Joel Ordóñez

William Pacho

Piero Hincapié

John Yeboah

Moisés Caicedo

Pedro Vite

Pervis Estupiñán

Gonzalo Plata

Enner Valencia

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La alineación de Alemania