Lejos de señalar a Xabi Alonso, Jorge Valdano apuntó contra el verdadero culpable de la crisis en Real Madrid

La crisis del Real Madrid no pueden entenderse sino una serie de resultados que han marcado lo que pueden ser las últimas horas de Xabi Alonso al frente de la plantilla del primer equipo. Jorge Valdano ni mucho menos señala al actual entrenador del conjunto merengue y si lo hace con un grupo de futbolistas en los cuales considera que ni mucho menos se encuentran dando al 100%. Mañana lleva a Manchester City deportiva.

“Considero a Xabi Alonso un entrenador solvente, los que no corren son los jugadores, no es el entrenador…Hay que activar la agresividad del equipo y eso incumbe a los jugadores. El entrenador tiene que asegurar el orden, tiene que mantener a los jugadores motivados…todo eso son trabajos del entrenador, pero me sorprendió que después de un partido tan completo que se hizo en Bilbao, el equipo careciera de toda agresividad y que le costara tanto tiempo despertar”, empezaba Jorge Valdano en Movistar alrededor del momento de una plantilla que apenas ha sumado 6 de las últimas 15 unidades en juego por el torneo local.

Para Jorge Valdano los inconvenientes de esta temporada ya se habían visto de la mano de Carlo Ancelotti. Se señala en estas horas por la prensa española a una plantilla que se considera ingobernable en muchos sentidos y que no sorprende que haya ganado apenas dos de sus últimas siete batallas oficiales: “Hay algunos problemas en el Real Madrid que son crónicos, como por ejemplo la dificultad que tiene el equipo para presionar. Y que están directamente relacionados al estado de ánimo, al estímulo…Ante el Celta el Real Madrid se queda con 10 jugadores, y desde ese momento encuentra una agresividad que no había tenido durante una hora, en la que el Celta, con muy buen criterio para mover la pelota, lo mortificó muchísimo”.

“Y hay que empezar arriba, que es donde más trabajo cuesta. Los dos grandes delanteros del Real Madrid son muy desequilibrantes, pero les cuesta dar la primera batalla, y desde ahí la cadena de consecuencias termina castigando a todo el equipo…Lo de Mbappé fue muy poca cosa para un jugador que posiblemente sea el mejor del mundo y al que hay que buscar permanentemente. A Vinicius le costó 35 minutos entrar en el partido“, finalizaba Valdano alrededor del momento de forma de la Casa Blanca del fútbol. No entiende que ni mucho menos los problemas en cuanto a resultados se refiere pasen únicamente por el entrenador.

En la derrota frente al Celta de Vigo se escuchó la primera gran crítica por parte del Santiago Bernabéu a todos los jugadores. Se especula ahora con la posibilidad de que en caso de derrota ante Manchester City, Xabi Alonso abandone la entidad de manera tajante el día jueves. Para Jorge Valdano esto lejos de ser una solución y puede ser simplemente aplazar el verdadero debate que debe existir en la ciudad deportiva de Valdebebas. Este pasa por analizar qué hacer con una plantilla de jugadores que desde hace 18 meses no levanta títulos oficiales y no gana un partido absolutamente rompedor.

Xabi Alonso no duda sobre su futuro

Jornada de rueda de prensa en la ciudad deportiva de Valdebebas y donde el actual entrenador del Real Madrid no dudó en responder a todas las consultas sobre su futuro. La prensa española habla ya de candidatos para reemplazarle en caso de que Guardiola tome el Bernabéu nuevamente. Para Xabi Alonso, de momento, no hay excepcional a una situación que entiende como natural teniendo en cuenta los resultados del club.

“Si, siento el apoyo de toda la plantilla…¿Los nombres que salen? Cuando uno entrena al Real Madrid tiene que estar preparado para estar situaciones y en mi cabeza está sólo eso”, reflexiones de Xabi Alonso alrededor de su momento como entrenador del Real Madrid y donde espera por una respuesta absoluta de sus jugadores para sacar la situación adelante. Mañana es una final en todos los sentidos.

