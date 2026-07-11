Noruega e Inglaterra se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026, y el oráculo predictivo de la IA ya lanzó su pronóstico.

Este sábado continúan los cruces de cuartos de final del Mundial 2026. El Hard Rock Stadium de Miami Gardens será escenario de uno de los cruces más electrizantes entre la Selección de Noruega y la Selección de Inglaterra. En juego estará un boleto a las semifinales, donde el ganador se medirá con el vencedor de la llave entre Argentina y Suiza.

El duelo que promete emociones de principio a fin enfrenta a dos selecciones que llegan en un tremendo nivel. Por un lado, los ‘Vikingos’ han firmado una campaña extraordinaria en Norteamérica tras eliminar a Costa de Marfil y dar uno de los grandes golpes al dejar en el camino a Brasil. Del otro lado estará Inglaterra, que ratificó su candidatura al título luego de superar con autoridad a RD Congo y México en las rondas anteriores.

La IA se la juega por la clasificación de Noruega a semifinales (Photo by Al Bello/Getty Images).

Ante la paridad de fuerzas de ambas selecciones, en Bolavip decidimos preguntarle al oráculo predictivo de la Inteligencia Artificial que pronosticara el resultado exacto entre noruegos e ingleses. La predicción fue tajante: “Considerando la paridad, la propuesta de juego ofensivo y el momento histórico de ambos, este es mi pronóstico definitivo para hoy: Inglaterra 1 – 2 Noruega, en los 90 minutos”.

Las razones de la IA para el triunfo de Noruega

Golpe temprano de los Tres Leones: El equipo dirigido por Thomas Tuchel saldrá a imponer condiciones y dominar el mediocampo con Declan Rice y Jude Bellingham. Tras una jugada colectiva precisa, Inglaterra se pondrá en ventaja 1-0 durante la primera mitad mediante una definición implacable de Harry Kane.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel saldrá a imponer condiciones y dominar el mediocampo con Declan Rice y Jude Bellingham. Tras una jugada colectiva precisa, Inglaterra se pondrá en ventaja 1-0 durante la primera mitad mediante una definición implacable de Harry Kane. La reacción liderada por Ødegaard: En la segunda mitad, Noruega adelantará líneas y equilibrará el trámite. Martin Ødegaard empezará a frotar la lámpara en tres cuartos de cancha, encontrando las fisuras en la defensa inglesa (que extrañará al suspendido Jarell Quansah). Tras una asistencia quirúrgica del capitán, Alexander Sørloth o el propio Haaland pondrán el 1-1 definitivo.

En la segunda mitad, Noruega adelantará líneas y equilibrará el trámite. Martin Ødegaard empezará a frotar la lámpara en tres cuartos de cancha, encontrando las fisuras en la defensa inglesa (que extrañará al suspendido Jarell Quansah). Tras una asistencia quirúrgica del capitán, Alexander Sørloth o el propio Haaland pondrán el 1-1 definitivo. La Bestia liquida la llave: Cuando el partido parezca destinado a la prórroga, la verticalidad noruega castigará en una transición rápida. Cerca del minuto 85, Erling Haaland ganará la posición por pura potencia física, firmará su octavo gol en el certamen y sentenciará el 2-1 definitivo, metiendo a Noruega en una semifinal histórica.

A qué hora juegan Noruega vs. Inglaterra

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 15:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 16:00 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 17:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 18:00 horas.

España: 23:00 horas.