La injusticia de la FIFA contra Moisés Caicedo en los premios The Best

William Pacho hizo historia al quedarse con el puesto de defensar central en el once ideal de The Best de los premios FIFA, y este miércoles trasciende que Moisés Caicedo también debió estar ¿hubo robo al volante ecuatoriano?

Los resultados de las votaciones fueron publicados y ahí trascendió que la figura del Chelsea y de la Selección de Ecuador sumó los mismos puntos que Jude Bellingham, el inglés del Real Madrid.

Pese al empate, la FIFA dejó fuera al ecuatoriano y se decantó por el inglés, lo que generó reacciones en los aficionados. Caicedo ha sido de los mejores jugadores de la Premier League.

La inclusión de Bellingham para muchos corresponde a un tema de nombre, ya que el Real Madrid pasa un mal momento deportivo y justamente el volante inglés es de los señalados.

Moisés Caicedo ganó la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes, mientras que Bellingham ganó la Supercopa Europea y la Intercontinental, torneos de un encuentro.

Los equipos interesados en Moisés Caicedo

De momento, en Moisés Caicedo, hay dos equipos muy interesados como lo son Paris Saint Germain y Real Madrid. El cambio de agente del volante ecuatoriano también podría traer una postura diferente para estos dos clubes que están atentos al tricolor.

