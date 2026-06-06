El extremo de Paraguay debió abandonar en camilla y entre lágrimas la cancha del Defensores del Chaco tras sufrir una lesión en el cuádriceps.

A menos de una semana de que arranque el Mundial 2026, Paraguay podría sufrir la baja de una de sus máximas figuras por lesión. Y es que durante el amistoso frente a Nicaragua (4-0), la estrella guaraní Julio Enciso debió abandonar el campo de juego por lesión y entre lágrimas.

Todo comenzó a los 24 minutos cuando el extremo del Racing de Estrasburgo sintió un fuerte dolor en el cuádriceps y se lanzó al suelo para pedir la asistencia médica. Allí, visiblemente quebrado emocionalmente tuvo que ser retirado en camilla de la cancha del Defensores del Chaco, generando un susto total entre todos los presentes.

ASUNCION, PARAGUAY – JUNE 5: Julio Enciso of Paraguay lies injured and is being treated on the field by Paraguay medical staff members during the international friendly match between Paraguay and Nicaragua at the Defensores del Chaco Stadium on June 5, 2026 in Asuncion, Paraguay. (Photo by Christian Alvarenga /Getty Images)

Más tarde en conferencia de prensa, técnico Gustavo Alfaro se refirió a la lesión de Enciso que opacó el triunfo 4-0 ante los centroamericanos y que sirvió de despedida para la selección albirroja antes de emprender rumbo a Estados Unidos.

“En este momento fueron a hacerle estudios a (Julio) Enciso, tuvo dos traumatismos, se asustó. Esperamos la evolución y ver cómo está. Tras el primer impacto le dije que salga, fue una especie de paralítica y luego un golpe en la cintura que repercutió en el cuádriceps”, señaló el entrenador de Paraguay.

GENERA PREOCUPACIÓN



😰A los 24 minutos del partido contra Nicaragua, Julio César Enciso se retiró lesionado y llorando, dejando al Defensores del Chaco en silencio.



😓Esto, a una semana del debut de la Albirroja en el Mundial de Norteamérica 2026.#ConTigoAlbirroja pic.twitter.com/oFOIWkBhEM — Tigo Sports (@TigoSportsPY) June 6, 2026

Publicidad

Según informa el sitio VS Sports desde Paraguay, el futbolista fue sometido a estudios médicos para evaluar la gravedad de la lesión y se estima que estaría alrededor de 20 días de baja por lo que se perdería los primeros dos partidos de la Albirroja en el Mundial 2026.

“No voy a negar que son momentos difíciles”

Tras lo sucedido el propio Enciso publicó un desgarrador mensaje en sus redes sociales donde abierta la posibilidad de perderse la cita mundialista en Norteamérica.

“Gracias por cada mensaje, por cada abrazo, por cada palabra de aliento que me brindan día a día”, comentó de entrada.

Publicidad

“No voy a negar que son momento difíciles y que uno sueña con estar siempre dentro de una cancha haciendo lo que más ama. Pero también entiendo que son situaciones que escapan de nuestras manos y que por algo pasan las cosas”, complementó.

Paraguay integra el Grupo D del Mundial 2026 junto al anfitrión Estados Unidos, Australia y Turquía. Los guaraníes debutarán el próximo viernes 12 de junio a las 20:00 horas de Colombia (21:00 horas de Chile y 22:00 horas de Argentina) frente a EE.UU. en el SoFi Stadium de Inglewood, Los Ángeles.