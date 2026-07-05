Predicción Mundial 2026: el resultado exacto de México vs. Inglaterra, según la IA

La Selección de México e Inglaterra se enfrentan por los 16vos de final del Mundial y la Inteligencia Artificial da su análisis.

La Selección de México va por la hazaña de meterse a cuartos de final del Mundial 2026 contra Inglaterra. La potencia UEFA es una de las candidatas a la Copa en la previa pero la Inteligencia Artificial da un análisis con sorpresivo resultado.

La Inteligencia Artificial vaticina una victoria de México por 2-1 contra Inglaterra. La herramienta pondera la localía y el factor altura como determinante a favor de los anfitriones.

Así mismo destaca que la solidez defensiva de México permitirá al resto del equipo hacer el desgaste para presionar a Inglaterra. México llega con 8 goles a favor y ninguno en contra.

México llega también en medio de acusaciones de supuestas amenazas a los jugadores de la Selección de Ecuador, su anterior rival en la eliminación directa del Mundial.

Inglaterra por su parte llega tras victorias contra Panamá y Croacia; empate contra Ghana en fase de grupos y victoria contra RD Congo por 2-1.

¿Cuándo juegan México e Inglaterra por los 8vos de final del Mundial 2026?

México e Inglaterra se enfrentan este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. El partido se juega en el Estadio Azteca y comienza a las 19:00 horas (hora de Ecuador, Colombia y Perú), en territorio mexicano iniciará a las 18h00 horas.

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México ganó contra Ecuador en los 16vos de final.

En resumen