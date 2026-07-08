El astro de 34 años tendría en mente la posibilidad de ponerle punto final a su carrera tras el adiós de Brasil en el Mundial 2026.

La temprana eliminación de la Selección Brasil del Mundial 2026 habría desencadenado en Neymar la decisión definitiva de retirarse del fútbol profesional. Una sentencia devastadora para los fanáticos del astro brasileño, que a sus 34 años, estaría muy cerca de dar un paso al costado para siempre.

Tras la derrota ante Noruega el pasado domingo en los octavos de final de la Copa del Mundo, donde Neymar jugó 23 minutos y marcó de penal el gol del honor para los pentacampeones del mundo, el astro nacido en el Santos dejó entrever que su ciclo en la ‘Canarinha’ había concluido.

Pero eso no sería todo. Según dio a conocer UOL Brasil, cercanos al exjugador de Barcelona y PSG, “no descartan la posibilidad de que decida retirarse”, aunque lo más probable es que ‘Ney’ “regrese al club para cumplir su contrato, que finaliza en diciembre”.

Neymar tendría pensado ponerle fin a su ciclo como futbolista (Photo by Buda Mendes/Getty Images).

Por el momento, Neymar se encuentra en Estados Unidos donde comparte unos días de vacaciones junto a su familia. El citado medio revela un posible retiro “será una decisión que tomará exclusivamente el delantero en los próximos días, y a su propio ritmo”.

Consumada la eliminación del Mundial 2026, el padre de Neymar publicó un sentido mensaje donde le pide a su hijo continuar con su carrera: “Y precisamente porque creo esto, quiero hacerte una petición paternal. Hijo, sigue jugando al fútbol. Redescubre la alegría de tener el balón en tus pies. Redescubre la sonrisa en el campo. Hoy estás sano. Dios te ha dado otra oportunidad para hacer lo que siempre has amado. Disfruta del fútbol”, apuntó Neymar da Siva Santos.

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De todas formas, Santos está a la espera del regreso de Neymar, aunque todavía no ha existido un contacto para fijar fechas. UOL apunta que las conversaciones se llevarán a cabo en los próximos días.

En síntesis…