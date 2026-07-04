Partidos de mañana, domingo 5 de julio, en el Mundial 2026: horarios y quiénes juegan

La jornada del domingo 5 de julio contará con solo dos partidos del Mundial 2026, ambos correspondientes a los octavos de final. La agenda incluye los cruces Brasil vs. Noruega y México vs. Inglaterra,
En el primer turno, Brasil abrirá el día frente a Noruega en East Rutherford. Más tarde, la ilusión de México, que llega invicto en el torneo, tendrá un gran oponente por delante: se medirá con Inglaterra en un Azteca que le dará todo el apoyo a la Tricolor, que buscará llegar otra vez hasta cuartos de final como en los anteriores Mundiales que se disputaron en México (70 y 86).
Interminable Lukaku: el salvador de Bélgica, con mejor promedio de goles que Messi y Cristiano Ronaldo en el panorama de selecciones
Partidos del domingo 5 de julio: estadios y horarios
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Octavos de final
Brasil vs. Noruega
MetLife Stadium (East Rutherford, Estados Unidos)
- Argentina: 17:00
- Chile: 16:00
- Ecuador: 15:00
- Colombia: 15:00
- Perú: 15:00
- México: 14:00
- España: 22:00
- Estados Unidos: 4:00 PM ET / 3:00 PM CT / 2:00 PM MT / 1:00 PM PT
México vs. Inglaterra
Mexico City Stadium (Ciudad de México, México)
- Argentina: 21:00
- Chile: 20:00
- Ecuador: 19:00
- Colombia: 19:00
- Perú: 19:00
- México: 18:00
- España: 02:00 del lunes 6 de julio
- Estados Unidos: 8:00 PM ET / 7:00 PM CT / 6:00 PM MT / 5:00 PM PT