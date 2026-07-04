Partidos de mañana, domingo 5 de julio, en el Mundial 2026: horarios y quiénes juegan

Siguen los octavos de final con otros dos cruces que prometen: Brasil ante Noruega y México frente a Inglaterra.

La jornada del domingo 5 de julio contará con solo dos partidos del Mundial 2026, ambos correspondientes a los octavos de final. La agenda incluye los cruces Brasil vs. Noruega y México vs. Inglaterra,

En el primer turno, Brasil abrirá el día frente a Noruega en East Rutherford. Más tarde, la ilusión de México, que llega invicto en el torneo, tendrá un gran oponente por delante: se medirá con Inglaterra en un Azteca que le dará todo el apoyo a la Tricolor, que buscará llegar otra vez hasta cuartos de final como en los anteriores Mundiales que se disputaron en México (70 y 86).

Partidos del domingo 5 de julio: estadios y horarios

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Octavos de final

Brasil vs. Noruega

MetLife Stadium (East Rutherford, Estados Unidos)

Argentina: 17:00

17:00 Chile: 16:00

16:00 Ecuador: 15:00

15:00 Colombia: 15:00

15:00 Perú: 15:00

15:00 México: 14:00

14:00 España: 22:00

22:00 Estados Unidos: 4:00 PM ET / 3:00 PM CT / 2:00 PM MT / 1:00 PM PT

México vs. Inglaterra

Mexico City Stadium (Ciudad de México, México)

Argentina: 21:00

21:00 Chile: 20:00

20:00 Ecuador: 19:00

19:00 Colombia: 19:00

19:00 Perú: 19:00

19:00 México: 18:00

18:00 España: 02:00 del lunes 6 de julio

02:00 del lunes 6 de julio Estados Unidos: 8:00 PM ET / 7:00 PM CT / 6:00 PM MT / 5:00 PM PT

Así está el cuadro completo del Mundial 2026