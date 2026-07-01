El viral gesto de Piero Hincapié a Sebastián Beccacece en la eliminación de Ecuador del Mundial ¿relación rota?

Las cámaras registraron un contundente gesto de Piero Hincapié con Sebastián Beccacece, alimentando los rumores de mala relación en Mundial.

Horas después de la eliminación de la Selección de Ecuador del Mundial 2026 aparecen nuevas imágenes que siembran la duda sobre la relación de los jugadores con Sebastián Beccacece. Esta vez fue Piero Hincapié quién tuvo un contundente gesto con el DT argentino.

El ecuatoriano salía del terreno de juego tras ser expulsado en los minutos finales, ahí fue saludado por Beccacece en la línea sin embargo el defensor lo ignoró completamente.

El video rápidamente se hizo viral en redes sociales, es la segunda vez que se ven imágenes así. Ya en el empate contra Curazao rodó una foto de los jugadores hablando entre ellos sin Beccacece.

Esto se da en medio de versiones que apuntaban a que había algunos roces entre los pesos pesados del camerino de la Selección de Ecuador con su ahora ex entrenador.

Piero Hincapié por su parte también fue de los más cuestionados en este Mundial, aunque muchos apuntan a que también se dio por la sobrecarga de partidos que tuvo con el Arsenal.

BANCA DE BECCACECE A HINCAPIÉ



El DT de Ecuador aplaudió al defensor cuando se retiraba del campo de juego tras la expulsión por taparse la boca.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/cgwppa61NY — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

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Piero Hincapié – Ecuador vs. México. Foto: Getty.

Los cruces de 8vos de final del Mundial 2026 ya confirmados

Por ahora, estos son los cruces confirmados del Mundial para los 8vos de final.

Paraguay vs. Francia

Canadá vs. Marruecos

Brasil vs. Noruega

En resumen

El defensor estrella Piero Hincapié protagonizó un viral gesto dirigido a Sebastián Beccacece durante la dolorosa eliminación de la Selección de Ecuador ante México en el Mundial 2026.

protagonizó un durante la dolorosa eliminación de la Selección de Ecuador ante México en el Mundial 2026. Las imágenes de la transmisión captaron un momento de altísima tensión que encendió de inmediato los rumores sobre una relación completamente rota entre los referentes del plantel y el director técnico argentino.

entre los referentes del plantel y el director técnico argentino. Este desplante en pleno partido añade una profunda crisis interna al fracaso deportivo, dejando en evidencia las fuertes fracturas en el vestuario tricolor tras despedirse en la ronda de dieciseisavos de final.