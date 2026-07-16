La disputa política entre el Gobierno de Inglaterra y la selección de Argentina tras las semifinales del Mundial suma un nuevo capítulo.

El partido entre la Selección de Inglaterra y la Selección de Argentina por las semifinales del Mundial sigue dejando polémicas, y no todas son deportivas. El cartel de “Las Malvinas son argentinas” ya tiene su respuesta oficial de parte de nada menos que el Gobierno de Reino Unido.

Peter Kyle, secretario de Negocios y Comercio de Reino Unido respondió con dureza a la pancarta de los jugadores argentinos. “Los jugadores de Inglaterra mostraron dignidad, una actitud que contrasta de forma opuesta a la selección de Argentina”, dijo en Times Radio.

Así mismo dijo una viral frase: “El Mundial no será nuestro, pero las islas Falkland (nombre que refieren los ingleses a las islas Malvinas) sí lo son”, finalmente señaló que espera que la FIFA realice las investigaciones correspondientes.

Para el miembro del Gabinete, el gesto de los jugadores fue totalmente inapropiado tras la victoria de Argentina. El gesto podría tener sanciones FIFA a la selección.

Pancarta de Argentina tras la victoria contra Inglaterra.

Qué dice el reglamento FIFA sobre la bandera que mostraron los jugadores de Argentina

El gesto de los jugadores argentinos chocó de frente con las normas de neutralidad que el máximo organismo del fútbol impone en sus torneos. El estatuto de la federación internacional es tajante sobre estas conductas y su normativa expresa lo siguiente de forma textual:

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“La FIFA prohíbe de forma estricta el uso de mensajes políticos, religiosos o personales en sus competiciones. El reglamento establece que los equipos, jugadores y directivos pueden enfrentar multas, pérdida de puntos o incluso la expulsión del torneo si realizan declaraciones, exhiben pancartas o portan camisetas con consignas políticas“