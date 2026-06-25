La histórica estadística de la Selección Colombia que obliga a rotar a Néstor Lorenzo contra Portugal

Los dirigidos por Néstor Lorenzo generaron un récord sin precedentes ante Congo. Colombia se encuentra obligada a rotar de cara a la última jornada.

Poco a poco se acerca el momento donde Colombia y Portugal tendrán que medir fuerzas por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Ocurrirá en una ciudad de Miami donde se espera que nuevamente el equipo cafetero vuelva a ser local en todos los sentidos. La estadística prácticamente obliga a Néstor Lorenzo a rotar pensando en las fases de eliminación directa de las planillas oficiales.

Ocurrió ante tanto Uzbekistán como Congo. Colombia en dichos compromisos puso sobre el césped el 11 más alto de su historia en cuanto a edad se refiere por la Copa del Mundo. No en esta edición, sino desde que el equipo sudamericano se clasificó por primera vez al torneo en el año 1962. Estamos ante una edición de 8 partidos y, por ende, desgastar de manera innecesaria puede salir más que caro.

Los 11 elegidos por Néstor Lorenzo para enfrentarse ante Congo en Guadalajara tenían un promedio de edad de 30 años y 183 días. Una marca sin precedentes en cuanto a la historia colombiana se refiere y que, teniendo en cuenta que el equipo ya se encuentra clasificado para los dieciseisavos de final, es motivo de debate. Habrá quienes quieran poner toda la carne en el asador para asegurar la primera plaza frente a Portugal, pero la realidad pasa por entender que el torneo no se define en Miami el sábado.

Que la Copa del Mundo tenga 48 participantes implica tener 90 minutos extra. Todo ello en una Selección Colombia donde nombres como Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Johan Mojica, Jefferson Lerma o James Rodríguez superan ya los 30 años en sus piernas. Todo esto tras una temporada exigente en el continente tanto europeo como americano. Meter sangre fresca supone que los veteranos lleguen de la mejor forma posible al partido de dieciseisavos de final.

Colombia, con una de las nóminas más veteranas del Mundial: GETTY

Colombia ya sabía que este escenario podría darse. El equipo de Néstor Lorenzo contaba con una de las 7 convocatorias más veteranas de toda la edición del certamen. Un punto a favor si tenemos en cuenta la experiencia y uno en contra solamente mirando el desgaste físico que supondrá esta edición del torneo. Veremos si el argentino rota o no algunas piezas pensando en una fase de dieciseisavos de final donde existe el riesgo de tener que disputar partidos ante Inglaterra o Croacia.

Publicidad

Portugal elogia a Colombia

“Sobre Colombia, no voy a descubrir ahora el gran talento individual que tienen. Son jugadores que ya están en vestuarios importantes de Europa, que conocemos muy bien y que atraviesan un gran momento de forma. Todos sabemos que la Selección Colombia disfruta mucho los torneos como el Mundial y es una selección de referencia. Ahora toca recuperarnos bien y veremos un gran partido en Miami”, fueron las reflexiones del entrenador de los lusos, Roberto Martínez, a la espera del choque del sábado en la conferencia de prensa oficial.

Colombia, a mantener la racha de Conmebol vs. CR7

La Conmebol es la única confederación que no ha recibido goles de Cristiano Ronaldo en sus 6 Mundiales. Durante los 3 partidos que enfrentaron al máximo artillero en compromisos oficiales, nunca pudo romper el cero. La Selección Colombia espera plantarse después de que el crack de los lusos despertase en cuanto a tantos se refiere.

Datos claves

Colombia jugará contra Portugal en Miami ya clasificada a los dieciseisavos de final.

jugará contra Portugal en ya clasificada a los dieciseisavos de final. El entrenador Néstor Lorenzo alineó ante Congo un promedio récord de 30 años y 183 días.

alineó ante Congo un promedio récord de y 183 días. El técnico de Portugal, Roberto Martínez, elogió el talento individual de la Selección Colombia.