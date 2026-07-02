La inesperada respuesta de los hinchas de la Selección Colombia a Nana Kwaku Bonsam, el hechicero de Ghana que anuló a Harry Kane

Nana Kwaku Bonsam es la gran sensación de las Estrellas Negras en este Mundial. Por Colombia ya toman precauciones de cara al choque e 16 avos.

El encuentro entre Ghana y Colombia se encuentra marcado por el morbo. No solamente por lo que para muchos se entiende como una de las eliminatorias de mayor choque de estilos de esta edición de la Copa del Mundo. Tampoco únicamente por el retorno de Carlos Queiroz al panorama del equipo cafetero. La figura del hechicero Nana Kwaku Bonsam ya lleva a medidas extraordinarias en cuanto al territorio sudamericano se refiere.

Hablar de Nana Kwaku Bonsam es hablar de una de las figuras de este Mundial. Un hechicero de nacionalidad ghanesa que afirmó haber realizado efectos de magia ancestral para anular a Harry Kane en el encuentro ante Inglaterra. Le salió en aquella ocasión su cometido gracias al 0-0 entre ambas partes y en Colombia se toman precauciones de cara al encuentro de este día viernes en la ciudad de Kansas.

La noticia pasa por entender que en redes sociales, y como han confirmado diferentes medios de comunicación como Blu Radio, los aficionados del equipo cafetero ya se han convocado para subir al Cerro de Monserrate en la ciudad de Bogotá en pro de impedir cualquier mal sobre el conjunto de Néstor Lorenzo. Todo ello a lo largo de las próximas jornadas y con el objetivo de proteger a James Rodríguez o Luis Díaz de un posible maleficio que llegue desde África.

Hasta ese punto ha logrado Nana Kwaku Bonsam hacerse un nombre en esta Copa del Mundo. Dentro de sus declaraciones alrededor de cómo su presencia afecta el rendimiento de Ghana también aparecen estipulaciones como que Cristiano Ronaldo será campeón del mundo con Portugal o que Cabo Verde será el verdugo de la selección argentina de Lionel Messi. El hechicero jamás, eso sí, ha dejado en claro que pretenda herir físicamente a ninguno de sus oponentes sobre el césped.

Monserrate, la respuesta de Colombia al hechicero de Ghana: TW

En Colombia, por lo pronto, los hinchas toman medidas. La convocatoria en redes sociales para subir al Cerro de Monserrate para rezar a la Virgen depositada en dicha zona de la capital colombiana ya es tendencia en todos los sentidos. El equipo de Néstor Lorenzo se prepara para un choque absolutamente exigente desde lo físico y donde hasta cuestiones de fe se pelean lejos del campo.

Publicidad

Colombia, al estadio más ruidoso del mundo

El feudo de Kansas cuenta con el Récord Guinness de mayores decibelios en un estadio de todo el planeta. El 29 de septiembre de 2014, durante un partido en el que Kansas City Chiefs ganó 41-14 ante los New England Patriots por la NFL, los hinchas alcanzaron 142,2 decibeles que todavía no tienen oponente en el resto del mundo. Los cafeteros serán locales y veremos si el estadio más ruidoso del mundo juega a su favor.

Gobierno de Ghana incentiva económicamente a sus jugadores

El propio gobierno del país ha confirmado que pagará sumas extraordinarias de dinero a sus jugadores en caso de eliminar a Colombia. Si bien los montos no han trascendido, diferentes voceros del Ejecutivo africano han confirmado que se tratará de un premio sin precedentes para la historia del deporte del país. Todo se define el viernes.

Datos claves

Nana Kwaku Bonsam , hechicero de Ghana, afirmó haber anulado mágicamente a Harry Kane ante Inglaterra.

, hechicero de Ghana, afirmó haber anulado mágicamente a Harry Kane ante Inglaterra. Néstor Lorenzo y sus jugadores James Rodríguez y Luis Díaz serán protegidos por rezos en Monserrate.

y sus jugadores James Rodríguez y Luis Díaz serán protegidos por rezos en Monserrate. Ghana recibirá incentivos económicos extraordinarios por parte de su gobierno si elimina a Colombia.