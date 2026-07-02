De La Fuente, DT de España, puso a Colombia de candidata al Mundial 2006 por 5 motivos

Luis De La Fuente elogia a los dirigidos por Lorenzo por todo lo alto. Dio cinco motivos para ver a Colombia de candidata al Mundial.

La Selección Colombia se coló en la rueda de prensa previa a una España-Austria que marcará buena parte de esta jornada. Luis De La Fuente, entrenador de los ibéricos, señaló al equipo de Néstor Lorenzo como uno de los grandes candidatos de esta edición de la Copa del Mundo. Dio 5 argumentos de peso para entender cómo el conjunto cafetero se ha ganado dicho eslogan a lo largo de los últimos 3 partidos.

“Una de las dos derrotas que sufrimos fue contra Colombia. Y la verdad es que Colombia, si no la he metido en la relación de candidatas, la meto ahora, porque tiene un nivel altísimo, unos futbolistas fantásticos, muy fuerte físicamente, muy rápidos y con una capacidad futbolística de calidad técnica muy alta; basta con ver la delantera que tiene. Es una grandísima selección”, palabras de Luis De La Fuente horas atrás. La victoria de los de Néstor Lorenzo en Londres sigue pesando en la vigente campeona de Europa.

Luis De La Fuente habló de Colombia como una selección con un nivel alto. Llena de futbolistas en un nivel absolutamente gravitacional y con un físico que junto a su velocidad les hace ser una de las selecciones con mayor técnica de todo el certamen. El entrenador de España no duda que los de Néstor Lorenzo podrían dar la sorpresa en un Mundial que destaca, habiendo dado sobradas muestras de que nada es imposible.

“Cuando ves el potencial futbolístico de este Mundial sabíamos que a un partido te puede ganar cualquiera porque tienen muy buenos futbolistas que compiten al máximo nivel en otras ligas. Sería injusto decir si es sorpresa dependiendo el cartel y de uno y otro”, analizaba igualmente un Luis De La Fuente ya alertó a sus hombres a la espera del partido frente a Austria.

De La Fuente no olvida la derrota de España ante Colombia en Londres: GETTY

No es ni mucho menos la única voz que ha elogiado a Colombia en este Mundial. Figuras como Jorge Valdano o Gary Lineker en Inglaterra también han dejado todo tipo de calificativos para un combinado estuvo a punto de terminar la fase de grupos con puntaje perfecto. Por España no dudan que el combinado nacional se ha ganado el eslogan de posible gran revelación del certamen.

Publicidad

España va por su primera victoria desde 2010

Desde el gol de Andrés Iniesta a Países Bajos en Sudáfrica, España no sabe lo que es ganar un partido de eliminatorias de Mundial. En Brasil 2014 la camada dorada caía en la fase de grupos. Tanto en 2018 como en Qatar 2022 la Roja caería por penaltis ante selecciones como Rusia y Marruecos. Austria, su oponente esta noche. Ambas derrotas, en octavos de final.

¿Cuándo se pueden cruzar España y Colombia?

El liderato de Colombia en su grupo ha hecho que ambas selecciones solamente puedan medirse en la final del torneo. Para ello todavía les quedan diferentes fases e igualmente superar a rivales de peso a lo largo de las siguientes jornadas. El partido que tanto ha marcado a Luis De La Fuente solo puede darse el 19 de julio nuevamente.

Datos claves

Luis De La Fuente catalogó a Colombia como candidata al Mundial por su velocidad, físico y técnica.

catalogó a Colombia como candidata al Mundial por su velocidad, físico y técnica. Néstor Lorenzo comanda a la selección de Colombia, la cual derrotó a España en Londres anteriormente.

comanda a la selección de Colombia, la cual derrotó a España en Londres anteriormente. España enfrentará a Austria buscando su primera victoria en eliminatorias mundialistas desde el año 2010.