La oscura maldición del ‘Grupo F’ que se arrastra desde España 1982: ¿Se romperá en el Mundial 2026?

Una llamativa maldición se arrastra desde España 1982. Y es que el campeón del mundo nunca provino del Grupo F ¿Se romperá en Norteamérica?

A lo largo de la historia de los Mundiales, las estadísticas siempre dejan curiosidades que desafían toda lógica. Una de ellas tiene como protagonista al Grupo F, una zona que carga con una oscura “maldición”: y es que desde que la FIFA adoptó el formato moderno de fase de grupos, ningún equipo que integró dicho grupo terminó levantando la Copa del Mundo.

La particular racha comenzó en el Mundial de España 1982, cuando el torneo pasó a disputarse con seis grupos en la primera fase. Desde aquella edición, ninguno de los campeones del mundo salió del sexto grupo, una tendencia que se mantuvo incluso con la extensión de grupos en Francia 1998.

Países Bajos, Japón y Suecia provienen del Grupo F… ¿romperán la maldición? (Getty Images).

Con la expansión a 32 selecciones y ocho grupos, el Grupo F continuó siendo esquivo para los futuros campeones. Ni Francia (1998), Brasil (2002), Italia (2006), España (2010), Alemania (2014), Francia (2018) ni Argentina (2022) iniciaron su camino hacia el título desde esa zona.

En contraste, los campeones han surgido de distintos grupos a lo largo de las últimas décadas, mientras que el Grupo F ha visto pasar selecciones de gran nivel que no lograron coronarse, alimentando una curiosa estadística que permanece intacta desde hace más de cuatro décadas.

De cara al Mundial 2026, la historia vuelve a poner el foco sobre la maldición del Grupo F. Países Bajos, Japón y Suecia -ya clasificados a dieciseisavos de final- buscarán romper una maldición que se extiende por 44 años.

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En resumen…