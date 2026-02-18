En una de las zonas más peculiares conformadas en el sorteo del Mundial 2026, será interesante seguir los acontecimientos del Grupo F, el sexto en orden del calendario. Este pelotón de cuatro selecciones tiene miembros que se han cruzado pocas veces, convirtiéndose en uno de los más indescifrables de esta edición. En este sentido, en Bolavip te presentamos todo el fixture del grupo en cuestión.

Los cuatro integrantes del Grupo F del Mundial 2026:

Esta zona de la fase de grupos cuenta con una particularidad: aún falta conocer a un clasificado. Países Bajos (UEFA), Túnez (CAF) y Japón (AFC) son los tres seleccionados confirmados en este Grupo F, en tanto que el cuarto será el ganador del playoff europeo de la Ruta B (UEFA). El último miembro también será del Viejo Continente por lo que habrá dos selecciones europeas, dándole otro grado de dificultad al mismo.

El cuarto y último calificado al grupo saldrá de la semifinal ‘B’ del repechaje europeo, por lo que saldrá de Ucrania, Suecia, Polonia o Albania. Los dos primeros se cruzarán en la primera semifinal y los otros dos, en la segunda. Ambos vencedores de cada partido chocarán en una ‘final’ y el ganador acompañará a Países Bajos, Túnez y Japón en esta zona de la Copa del Mundo.

Introducción al Grupo F y su importancia en el Mundial 2026:

El Grupo F de esta cita mundialista se perfila como uno de los más atractivos y desafiantes de toda la fase de grupos. Integrado por selecciones de gran nivel, este grupo promete duelos de alto voltaje y máxima paridad. La relevancia radica en la calidad de las estrellas mundiales que serán partícipes y la diversidad de sus equipos, lo que asegura partidos vibrantes y resultados impredecibles desde el primer minuto. En un torneo donde cada punto puede ser decisivo para avanzar a la siguiente fase, se convierte en uno de los focos de atención, pues el desenlace podría influir directamente en los cruces de las series ‘mata-mata’, impactando el camino de otros grandes equipos del Mundial 2026.

Calendario completo del Grupo F: las fechas clave

El fixture de esta zona contempla seis partidos distribuidos en tres jornadas, a disputarse entre el 14 y el 25 de junio. A continuación, presentamos la tabla resumen con toda la información esencial para que planifiques tu agenda mundialista con el Grupo F:

Fecha Partido Sede Hora

ET Hora

México Hora Argentina Domingo 14 de junio Países Bajos vs. Japón Estadio Dallas 16:00 15:00 18:00 Domingo 14 de junio Ganador playoff vs. Túnez Estadio Monterrey 22:00 21:00 00:00 Sábado 20 de junio Países Bajos vs. Ganador playoff Estadio Houston 13:00 12:00 15:00 Sábado 20 de junio Túnez vs. Japón Estadio Monterrey 00:00 23:00 02:00 Jueves 25 de junio Japón vs Ganador playoff UEFA F Estadio Dallas 19:00 18:00 20:00 Jueves 25 de junio Túnez vs. Países Bajos Estadio Kansas City 19:00 18:00 20:00

Las tres fechas del Grupo F están programadas para estos tres días:

1° jornada : domingo 14 de junio de 2026 (dos partidos)

: domingo 14 de junio de 2026 (dos partidos) 2° jornada : sábado 20 de junio de 2026 (dos partidos)

: sábado 20 de junio de 2026 (dos partidos) 3° jornada: jueves 25 de junio de 2026 (dos partidos)

Fixture jornada por jornada del Grupo F del Mundial 2026:

En esta sección desglosamos el calendario del Grupo F fecha por fecha. Cada partido incluye estadio, ciudad, horario local y las conversiones para que sepas exactamente a qué hora se juega en tu país. Además, una breve línea de contexto deportivo para entender qué se juega cada selección.

Jornada 1 – domingo 14 de junio:

La primera fecha del Grupo F marca el debut de las cuatro selecciones en el torneo. Los partidos se disputan en Estados Unidos y México, con dos encuentros que prometen intensidad desde el arranque.

Partido 1: Países Bajos vs Japón

Detalle Información Fecha Domingo 14 de junio de 2026 Estadio Estadio Dallas (AT&T Stadium) Ciudad Arlington, Dallas, Estados Unidos Horario ET 16:00 horas Horario Argentina 18:00 horas Horario México 15:00 horas

Este es uno de los grandes partidos de la fase de grupos. Países Bajos llega como claro favorito del grupo, con presencia constante en las etapas eliminatorias de los últimos Mundiales. Japón, por su parte, aporta regularidad desde las competiciones asiáticas y un estilo de contragolpes disciplinados que ya ha sorprendido a potencias europeas en torneos anteriores.

Partido 2: Ganador playoff vs. Túnez

Detalle Información Fecha Domingo 14 de junio de 2026 Estadio Estadio Monterrey (Estadio BBVA) Ciudad Guadalupe, Monterrey, México Horario ET 22:00 horas Horario Argentina 00:00 horas Horario México 21:00 horas

Será el estreno mundialista para el representante europeo del repechaje, ya sea Albania, Polonia, Suecia o Ucrania. Cualquiera que sea, llegará con alta motivación tras un duro camino clasificatorio. Túnez demostró en Qatar 2022 que puede complicar a cualquier rival con su solidez defensiva típica del norte de África.

Jornada 2 – sábado 20 de junio:

La segunda fecha del Grupo F puede empezar a definir la zona. Países Bajos repite en Estados Unidos mientras Túnez mantiene concentración en México. Los resultados de esta jornada serán cruciales para determinar quién llega con ventaja al último encuentro.

Partido 3: Países Bajos vs. Ganador playoff

Detalle Información Fecha Sábado 20 de junio de 2026 Estadio Estadio Houston (NRG Stadium) Ciudad Houston, Texas, Estados Unidos Horario ET 13:00 horas Horario Argentina 15:00 horas Horario México 12:00 horas

Este encuentro puede encaminar la clasificación neerlandesa si logran sumar sus primeros seis puntos. El europeo del playoff llega con alta exigencia física tras su debut ante Túnez, y deberá mostrar su mejor versión y resto físico para competir contra una de las selecciones más completas del torneo.

Partido 4: Túnez vs. Japón

Detalle Información Fecha Sábado 20 de junio de 2026 Estadio Estadio Monterrey (Estadio BBVA) Ciudad Guadalupe, Monterrey, México Horario ET 00:00 horas Horario Argentina 02:00 horas Horario México 23:00 horas

Un choque clave que combina la fisicalidad tunecina con la precisión técnica japonesa. Históricamente igualados, como se vio en sus resultados amistosos de 2018, este duelo puede dejar a uno de los dos muy cerca de la clasificación a dieciseisavos de final.

Jornada 3 – jueves 25 de junio:

La última fecha del Grupo F trae partidos simultáneos para evitar especulaciones. Aquí se definen los clasificados directos a los octavos de final (los dos primeros de cada zona) y los posibles mejores terceros.

Partido 5: Japón vs. Ganador playoff

Detalle Información Fecha Jueves 25 de junio de 2026 Estadio Estadio Dallas (AT&T Stadium) Ciudad Arlington, Dallas, Estados Unidos Horario ET 19:00 horas Horario Argentina 21:00 horas Horario México 18:00 horas

Ambas selecciones podrían jugarse su clasificación directa o un lugar como mejor tercero. Por eso, el partido debería ser muy abierto, con ambos equipos buscando los tres puntos sin pensar en el resultado del otro partido. Será una jornada de muchas emociones.

Partido 6: Túnez vs. Países Bajos

Detalle Información Fecha Jueves 25 de junio de 2026 Estadio Estadio Kansas City (Arrowhead Stadium) Ciudad Kansas City, Missouri, Estados Unidos Horario ET 19:00 horas Horario Argentina 21:00 horas Horario México 18:00 horas

Países Bajos podría llegar ya clasificado si gana sus dos primeros partidos. Sin embargo, Túnez necesitará un resultado histórico para avanzar, buscando superar su única clasificación a eliminatorias mundialistas lograda en 1978. El estadio sede de este juego es conocido por su acústica que amplifica la energía de los aficionados, por lo que será un cruce con ambiente muy caliente.

Dónde ver los partidos del Grupo F del Mundial 2026:

Una de las preguntas más frecuentes es “¿por dónde pasan el partido?”. Los derechos de transmisión del Mundial 2026 varían según cada país de Latinoamérica, pero aquí te damos una guía general:

En México, ViX Premium ofrece cobertura exclusiva a través del Pase Mundial 2026, que incluye los 104 partidos del torneo con streaming HD, desde el teléfono móvil o por el televisor. Los canales de televisión abierta (TUDN, Canal 5, Azteca 7) transmitirán algunos pocos juegos que aún no se han dado a conocer.

En Argentina, DSports contará con la transmisión de todos los encuentros de la Copa del Mundo, por su canal de televisión y por su plataforma DGo. Por otra parte, TyC Sports y Telefé también pasarán algunos encuentros, pero todavía no se ha lanzado la grilla oficial con los compromisos a televisarse.

Cabe recordar que la mencionada DSports también está disponible en prácticamente todo Sudamérica, a excepción de Brasil, Bolivia y Paraguay. Tiene presencia en Chile, Colombia, Venezuela, Uruguay, Ecuador y Perú, y en todos ellos televisará los partidos de este Mundial 2026.

Cómo se ordenarán las posiciones del Grupo F del Mundial 2026:

La tabla del Grupo F se confiormará según los criterios oficiales de FIFA, determinando el puesto de cada equipo en la clasificación del grupo según su desempeño en los partidos:

Puntos totales. Diferencia de goles. Goles a favor. Enfrentamiento directo. Puntos en enfrentamiento directo. Diferencia de goles en enfrentamiento directo. Sorteo.

Equipos favoritos del Grupo F del Mundial 2026: análisis de candidatos

En el Grupo F, la atención se centra especialmente en Países Bajos y Japón, dos selecciones que llegan con credenciales sólidas y aspiraciones de llegar lejos en el torneo. Países Bajos, con su característico juego ofensivo y una plantilla repleta de talento, es considerado uno de los favoritos no solo para liderar el grupo, sino para ser protagonista en la fase final. Por su parte, Japón ha demostrado en los últimos años una notable evolución táctica y física, consolidándose como uno de los equipos más competitivos de Asia y un rival capaz de sorprender a cualquiera. Sin embargo, el Grupo F no está exento de sorpresas: el equipo que logre el cupo europeo a través del playoff (ya sea Albania, Polonia, Suecia o Ucrania) llega con el impulso de una clasificación exigente y puede ser un adversario incómodo para los favoritos. Túnez, con su solidez defensiva y experiencia en torneos internacionales, también buscará dar el golpe y meterse entre los mejores, pero a priori es el menos candidato de todos. Así, el Grupo F se presenta como uno de los más abiertos y apasionantes, donde cada partido puede ser decisivo para definir qué equipos avanzan a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Países Bajos como favorito indiscutido:

Con proyecciones del modelo de simulación cercanas al 85% de probabilidad de avance, la ‘Orange’ llega como cabeza de grupo. Su presencia constante en las etapas eliminatorias de los últimos Mundiales y su rendimiento en la Liga de Naciones respaldan este favoritismo. Figuras como Memphis Depay y Virgil Van Dijk lideran un plantel profundo que permite rotaciones tácticas.

Japón, el rival incómodo:

Los nipones tienen alrededor del 65% de probabilidad de clasificación según los modelos predictivos. Su estilo disciplinado de contragolpes ya ha sorprendido a potencias europeas, como demostraron en Qatar 2022 venciendo a Alemania. Con jugadores como Kaoru Mitoma, representan un peligro real para cualquier rival.

El misterio del playoff europeo:

Entre Albania, Polonia, Suecia y Ucrania, cualquiera que clasifique traerá características únicas:

Polonia cuenta con la capacidad goleadora de Robert Lewandowski (más de 80 goles internacionales).

cuenta con la capacidad goleadora de Robert Lewandowski (más de 80 goles internacionales). Ucrania mantiene una sólida base y viene de una buena Nations League a pesar de su contexto difícil, y eso lo hace más fuerte.

mantiene una sólida base y viene de una buena Nations League a pesar de su contexto difícil, y eso lo hace más fuerte. Suecia se está reconstruyendo con jóvenes talentos que están incursionando en clubes de las principales ligas de Europa.

se está reconstruyendo con jóvenes talentos que están incursionando en clubes de las principales ligas de Europa. Albania ha superado expectativas en clasificatorios recientes y así llegó al repechaje de las Eliminatorias, advirtiendo a todo el continente.

Túnez, la sorpresa africana:

Con un 40% de probabilidad de avance, Túnez no debe subestimarse. Su solidez defensiva típica del norte de África ya complicó a equipos como Francia en Qatar 2022. Buscan su segunda clasificación histórica a eliminatorias mundialistas.

¿Qué resultados mantienen el suspenso?

Para que el grupo se defina recién en la tercera fecha, lo ideal sería que Países Bajos no gane sus dos primeros partidos de manera holgada, y que Japón y Túnez dividan puntos en su enfrentamiento directo. Esto llevaría a un jueves 25 de junio electrizante. ¿Se dará?