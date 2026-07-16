La Selección de España ya palpita lo que será la final del Mundial contra Argentina este domingo y la prensa empieza los análisis.

La final del Mundial tiene ya fecha, hora y selecciones: España vs. Argentina definen al ganador del torneo y la previa empieza a calentarse. La prensa europeoa da análisis y varios adjetivos al combinado nacional de Messi y compañía.

Diario As etiquetó a la selección de Argentina como “insistente” y “combativa”, tras haber remontado un partido que perdían hasta el minuto 85′. El medio madrileño resalta la capacidad que tiene el equipo de remontar situaciones adversas.

El País la califica a Argentina como “la mejor selección del Mundial” junto a España, además de opinar que el partido contra Inglaterra fue “memorable”. Esto se da luego de que por su parte la prensa británica calificara negativamente a los argentinos.

La Gaceta hace mención aparte, al igual que la prensa mundial, sobre la actuación de Lionel Messi. El astro argentino dio dos asistencias para la remontada de Inglaterra.

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La final entre Argentina y España se disputará el domingo 19 de julio y el pitazo inicial está programado para las 15:00 horas locales de Nueva Jersey, en un partido que concentrará la atención de millones de aficionados alrededor del mundo.

Argentina festejó tras remontar a Inglaterra.

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En resumen