La primera despedida de la Selección Colombia tras la eliminación del Mundial

La Selección Colombia tiene su primera salida luego de la eliminación del Mundial 2026 en medio de los rumores del cargo de DT.

La Selección de Colombia empieza a tener sus cambios luego de la eliminación del Mundial y ahora confirman la primera despedida. Uno de los elementos del plantel no estará para las Eliminatorias 2030.

Luis Amaranto Perea dejará el cuerpo técnico de Nestor Lorenzo, noticia que se sabía desde antes del Mundial. El colombiano dejará el staff del argentino para ser nuevo entrenador del DIM.

La pretemporada arrancó ya en Medellín bajo la conducción provisional de sus asistentes Breiner Clemente Castillo y Giovanny Andrés Ruiz, junto con los preparadores físicos Juan Camilo Quintero y Jorge Luis Salazar Martínez.

Ahora con la eliminación de Colombia ante Suiza, el asistente técnico viajará al país para sumarse a los trabajos de su nuevo club pensando en la reanudación de la Liga BetPlay.

Las estadísticas de Nestor Lorenzo en la Selección de Colombia

En su ciclo al frente de la Selección Colombia de Fútbol, Néstor Lorenzo alcanzó los 51 partidos oficiales con un balance de 31 victorias, 12 empates y 8 derrotas (cerca del 70% de rendimiento).

Luis Amaranto Perea tuvo su último paso como DT en el 2022.

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En resumen