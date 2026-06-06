La Selección de Ecuador recibe una mala noticia en su ranking FIFA para el Mundial 2026. Ahora perdió un lugar.

La Selección de Ecuador recibió una muy mala noticia en el ranking FIFA a poco de jugar en el Mundial 2026. ‘La Tri’ acabó perdiendo un lugar a pocos días de su debut contra Costa de Marfil. La caída se da por los recientes resultados de los amistosos.

De acuerdo a la última actualización del ranking FIFA, la Selección de Ecuador cayó un lugar. Ahora se ubica en el puesto 24, por debajo de Austria que está en el lugar 23. El equipo europeo subió hasta este lugar después de su victoria contra Túnez.

Aunque el ranking FIFA dejó de ser “determinante” por la cercanía del Mundial, sigue siendo muy importante para las selecciones. Incluso durante la Copa del Mundo, se seguirá moviendo y es clave para ‘La Tri’ seguir sumando victorias que le permitan estar entre los mejores del mundo.

Ahora tiene un nuevo amistoso contra Guatemala, en el club podría sumar otros puntos, aunque no muchos, que le acaben devolviendo el lugar 23 y también amenace con quedarse con el lugar 22. Lo que pase a lo largo del Mundial, será clave.

Ecuador perdió un puesto en el ranking FIFA. (Captura de pantalla)

Ecuador también llega al Mundial 2026 como una de las mejores selecciones de Sudamérica, de hecho fue la segunda en la clasificatoria, y también como uno de los candidatos a ser la revelación del torneo.

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El mejor puesto de Ecuador en el ranking FIFA

El mejor puesto de Ecuador en el ranking FIFA fue cuando llegó a ser 10 del mundo. Este ha sido el mejor lugar que ha ocupado ‘La Tri’ en esta clasificación y es por eso que ahora con una gran camada se espera un importante logro y mejorar este lugar.

Los partidos de Ecuador en el Mundial 2026

Así quedó el orden de partidos de Ecuador para el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador el 14 de junio de 2026 a las 18H00

Ecuador vs Curazao el 20 de junio de 2026 a las 19H00

Ecuador vs Alemania el 25 de junio de 2026 a las 15H00

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En síntesis:

La Selección de Ecuador cayó al puesto 24 en la última actualización del ranking FIFA.

cayó al puesto 24 en la última actualización del ranking FIFA. El mejor puesto histórico de ‘La Tri’ en la clasificación mundial fue el décimo lugar.

en la clasificación mundial fue el décimo lugar. El debut de Ecuador ante Costa de Marfil será el 14 de junio de 2026.