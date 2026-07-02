Lamentable: Revelan el puesto final de Ecuador en el Mundial 2026

Con la llave de 16vos de final cerca de acabarse, la Selección de Ecuador tiene ya confirmado su puesto final en el Mundial.

La Selección de Ecuador terminó su aventura en el Mundial 2026 tras caer eliminado en el 16vos contra México. La ‘Tri’ había prometido hacer el mejor torneo de su historia, sin embargo parece que todo acabó al revés.

Oficialmente, la Selección de Ecuador acabó en el puesto 30 de las 48 selecciones participantes. Esto, paradójicamente, terminó siendo la peor participación de la ‘Tri’ en una Copa del Mundo.

Ecuador ocupó el puesto 12 en el Mundial de Alemania 2006, el puesto 17 en Brasil 2014, y el puesto 18 en Qatar 2022 entre todas las selecciones participantes.

Incluso con el aumento de participantes y una ronda más, Ecuador no pudo avanzar de ronda de forma contundente ni clasificar a los 8vos de final, esto pese a que había expectativa por los jugadores.

Ahora Ecuador deberá virar página y ya enfocarse en la siguiente Eliminatoria al Mundial 2030, con la prioridad siendo la contratación de un nuevo entrenador tras salida de Beccacece.

La Selección del 2006 sigue siendo el mejor Mundial de Ecuador.

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Los cruces de 8vos de final del Mundial 2026 ya confirmados

Por ahora, estos son los cruces confirmados del Mundial para los 8vos de final.