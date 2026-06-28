Así reaccionó la prensa de México al cruce contra Ecuador en el Mundial

La prensa de México tuvo primeras reacciones al enterarse que enfrentarán a la Selección de Ecuador en 16vos del Mundial 2026.

La Selección de Ecuador y México se enfrentarán este 30 de junio por los 16vos del Mundial 2026, y desde ya hay reacciones. La prensa de México desde cierto sector subestimaron a la ‘Tri’.

Desde TUDN se muestran confiados de que México pueda eliminar a Ecuador, de hecho muchos analistas sugieren que Ecuador “prefería jugar contra Inglaterra que contra México”.

ESPN por su parte señala que Ecuador es un “rival incómodo para los anfitriones” así mismo lo etiquetaron como “uno de los rivales más difíciles entre los terceros mejores”.

Récord lo etiquetó como una de las “sorpresas” de estos 16vos al haberse recuperado en su grupo con una victoria con remontada ante Alemania en el cierre de la fase de grupos.

La Selección de Ecuador clasificó a la siguiente ronda con 4 puntos, mientras que México cerró la fase de grupos con pleno de victorias, sin embargo individualmente ponen a la ‘Tri’ por encima.

Ecuador y México se enfrentaron en octubre 2025 con resultado 1-1.

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¿Qué canales pasarán el partido de México vs Ecuador en los 16avos del Mundial 2026?

Estos son las señales de México y Ecuador que transmitirán los partidos de los 16avos del Mundial 2026: