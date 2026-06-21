¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Kylian Mbappé eligió al mejor del planeta en pleno Mundial 2026

Kylian Mbappé conversó con la prensa internacional y fue consultado sobre el futbolista más top del momento. La respuesta del crack francés sorprendió a todos en conferencia internacional.

Mientras las selecciones se alistan para mostrar sus mejores versiones en este Mundial 2026, el día de hoy se tuvo la palabra de Kylian Mbappé en la previa del partido entre Francia vs. Irak por la fecha 2 del Grupo I del campeonato. Además de analizar el rendimiento de su selección y de lo que se les viene pronto, el delantero fue consultado sobre quién lidera el listado de mejor futbolista.

Fuente: Getty Images.

El tema salió por parte de la prensa internacional que preguntó respecto a nombres como los de Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane y Lionel Messi como los candidatos a ser el mejor futbolista del momento en el planeta. La respuesta del astro francés no se hizo esperar y fue contundente en su apreciación al también señalar a Cristiano Ronaldo como uno de los preferidos.

“¿El mejor entre yo, Haaland, Kane y Messi? Leo Messi, está claro. Messi, sin duda. Es el mejor del mundo junto con Cristiano Ronaldo. Estoy haciendo todo lo posible, por mi parte, para mejorar y ayudar a mi equipo a ganar el Mundial. Lo demás es tema de debate para los periodistas”; reveló Kylian Mbappé en conferencia de prensa y con lo cual quedan en evidencia sus reales preferencias.

👏 El gran elogio de Mbappé a Messi



💬 "¿El mejor entre yo, Haaland, Kane y Messi? Leo Messi, está claro"



🐐 "Es el mejor del mundo junto a Cristiano" pic.twitter.com/4mtLZihGb1 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 21, 2026

En cuanto a las expectativas con Francia en este Mundial 2026, el popular ‘Donatello’ declaró ser muy consciente de la oportunidad que viven. “Siempre es un placer jugar para la selección nacional. No hay nada más importante. Quiero hacer historia para mi país. Soy plenamente consciente de lo que significa un Mundial. Estoy aquí para disfrutar y para saborear cada día. Sé que tengo talento, pero debo demostrarlo en el escenario más importante“.

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Lo que se le viene pronto a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé en el Mundial 2026

El Mundial 2026 sigue su curso, así que vamos a ver los próximos partidos de los cracks anteriormente mencionados. Lionel Messi se alista con Argentina para enfrentar a Austria el lunes 22 de junio en el Estadio Dallas en lo que podría significar la clasificación a segunda ronda si es que los actuales campeones consiguen la victoria como en la previa muchos hinchas esperarían.

Por otro lado, Cristiano Ronaldo con Portugal se prepara para jugar ante Uzbekistán el martes 23 de junio en el Estadio Houston en lo que representará ser un triunfo a como de lugar si es que los europeos quieren seguir en carrera. Finalmente, Kylian Mbappé y Francia jugarán contra Irak el lunes 22 de junio en el Estadio Filadelfia con la posibilidad de que los galos logren la clasificación.

DATOS CLAVES

Kylian Mbappé declaró que Lionel Messi es el mejor jugador del mundo.

declaró que es el mejor jugador del mundo. Francia e Irak se enfrentarán este lunes 22 de junio en el Estadio Filadelfia .

se enfrentarán este lunes 22 de junio en el . Argentina y Austria jugarán el lunes 22 de junio en el Estadio Dallas.