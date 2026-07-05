La Inteligencia Artificial analizó las condiciones de Brasil y Noruega en la previa del duelo por los 8vos del Mundial 2026. Mira quién será el próximo clasificado.

Brasil y Noruega están totalmente preparados para verse las caras el día de hoy en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. Por una de las llaves más atrapantes de los octavos de final del Mundial 2026, sudamericanos y europeos lucharán por la clasificación y existen diversos análisis al respecto. Ahora, gracias al poder de la Inteligencia Artificial ya podemos conocer quién será el vencedor.

Si bien para muchos podría hablarse de Brasil como el gran favorito para quedarse con la victoria el día de hoy, incluso poniéndolo como uno de los candidatos rumbo al título, no perdamos de vista que Noruega viene dejando muy en claro el poderío ofensivo con el que cuenta. Dicho esto, lo que sí está garantizado es que ambas selecciones nos regalarán un enorme partido.

De acuerdo a los antecedentes de estos equipos en lo que va del Mundial 2026, la Inteligencia Artificial determinó que Brasil logrará el triunfo por 2-1 ante Noruega. Entre los argumentos más relevantes y destacados que podemos encontrar dentro del análisis de la tecnología encontramos que el ‘Scracht‘ será capaz de inclinar la balanza a su favor gracias a la jerarquía de sus estrellas.

Las razones de la Inteligencia Artificial para el triunfo de Brasil ante Noruega

La razón por la que el modelo no proyecta que Brasil mantenga su arco en cero tiene nombre y apellido: Erling Haaland . El delantero noruego es una fuerza de la naturaleza que no necesita que su equipo domine el partido para hacer daño. Alimentado por la visión y precisión de Martin Ødegaard , el ‘9’ propondrá un duelo físico brutal contracentrales como Marquinhos y Gabriel Magalhães . En balones parados o transiciones rápidas, la potencia noruega tiene altísimas probabilidades de facturar un gol.

mantenga su arco en cero tiene nombre y apellido: . El delantero noruego es una fuerza de la naturaleza que no necesita que su equipo domine el partido para hacer daño. Alimentado por la visión y precisión de , el ‘9’ propondrá un duelo físico brutal contracentrales como y . En balones parados o transiciones rápidas, la potencia noruega tiene altísimas probabilidades de facturar un gol. El gran problema táctico para Noruega será contener los costados. Mientras su bloque intentará hacerse fuerte por el centro, el desequilibrio en el uno contra uno de Vinícius Júnior y Matheus Cunha será un dolor de cabeza constante para los laterales nórdicos. La agilidad, la gambeta y los cambios de ritmo de los extremos brasileños desarmarán la estructura defensiva europea, obligando a Noruega a dejar huecos en la frontal del área.

será contener los costados. Mientras su bloque intentará hacerse fuerte por el centro, el desequilibrio en el uno contra uno de y será un dolor de cabeza constante para los laterales nórdicos. La agilidad, la gambeta y los cambios de ritmo de los extremos brasileños desarmarán la estructura defensiva europea, obligando a a dejar huecos en la frontal del área. En conclusión, veremos un partido donde Brasil asumirá todo el peso ofensivo. Noruega será un rival sumamente peligroso e incómodo gracias a la conexión Ødegaard-Haaland y es muy probable que logren castigar a Brasil en alguna desatención defensiva. Sin embargo, la abrumadora superioridad colectiva, las variantes por las bandas y la profundidad del banquillo sudamericano terminarán imponiéndose para darle a la ‘Canarinha‘ una sufrida, pero merecida victoria al fin por 2-1.

¿A qué hora juegan Brasil vs. Noruega por los 8vos de final del Mundial 2026?

13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

17:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

22:00 | España

¿Dónde ver Brasil vs. Noruega por los 8vos de final del Mundial 2026?

Argentina | TyC Sports Argentina, Flow Sports, DSports, DGO, TyC Sports Play, Paramount+

Bolivia | Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Brasil | SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play

Chile | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+

Colombia | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Caracol Play, Disney+ Premium Sur, Ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Ecuador | DSports, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+

México | ViX México

Paraguay | GEN, Trece, Unicanal

Perú | DSports, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+

España | DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat

Uruguay | DSports, DGO, AUF TV, Canal 5 Uruguay, Paramount+

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio

Venezuela | DSports, DGO, Disney+ Premium Sur, Inter

Publicidad

DATOS CLAVES