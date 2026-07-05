El astronómico premio que ganó la Selección Colombia tras clasificar a 8vos del Mundial 2026

La Selección de Colombia sigue su camino en el Mundial 2026 y también sigue acumulando millones en premios FIFA.

La Selección de Colombia venció a Ghana en los 16vos del Mundial y está ya en 8vos del torneo. Además de seguir en carrera en el torneo, los de Néstor Lorenzo acumulan millones de dólares en premios FIFA.

Colombia sumará 15 millones de dólares más como parte de los premios que la FIFA pagará a los clasificados. Con esto, ya son 36 millones de dólares lo que lleva acumulando la ‘Tri’.

La selección llegó a esta ronda ganando ya más de 20 millones de dólares desglosados en los 9 millones por jugar fase de grupos, 1.5 millones para gastos y los 11 millones por clasificar a 16vos.

No se ha revelado cómo serán los premios a jugadores pero extraoficialmente se conoce que a cuerpo técnico y al plantel de convocados le toca un porcentaje considerable.

Ahora Colombia enfrentará a Suiza en los 8vos de final y se jugarán otros 19 millones de dólares. Lo más probable es que Argentina sea el siguiente rival de Colombia.

Cuándo juegan Suiza vs. Colombia por los octavos del Mundial 2026:

El partido Suiza vs. Colombia se llevará a cabo el próximo martes 7 de julio del 2026, en el segundo y último turno de juegos de la agenda del día en el torneo. El compromiso de octavos de final está programado para dar comienzo a partir de las 14.00 horas del Centro de México (15.00 hora COL).

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Colombia venció 1-0 a Ghana. Foto: Getty.

En resumen