VIDEO: así fue cómo Lionel Messi jugó limpió contra Inglaterra y le perdonó la vida a Declan Rice

Un gesto de Declan Rice pasó desapercibido tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra. Fue Lionel Messi el gran protagonista y demostró su enfoque en pleno partido.

Pasaron varias horas desde que Argentina clasificó a la gran final del Mundial 2026 luego de vencer 2-1 a Inglaterra en un verdadero partidazo de época. La algarabía por parte de los hinchas se mantiene, aunque a la vez son conscientes que el trámite del partido pudo ser distinto. Resulta que Lionel Messi tuvo en su poder la oportunidad de darle ventaja a los suyos tras un gesto de Declan Rice.

¿Qué fue lo que pasó? Resulta que cuando el encuentro todavía estaba igualado 0-0 durante el primer tiempo y los ánimos estaban bastante caldeados, por decir lo menos de ambas selecciones, se dio una paralización en donde Declan Rice se tapó la boca con las manos para hablar directamente con Lionel Messi, lo cual sin duda alguna pudo haber sido un motivo de revisión por parte del juez principal.

Estas imágenes se filtraron luego del duelo y claramente dejó en evidencia que Lionel Messi estaba totalmente enfocado en el trámite en lugar de sacar ventaja por una situación nueva de esteMundial 2026. Es así que muchos comentarios en redes sociales hablan del juego limpio del ’10’ albiceleste, a diferencia de cómo hubiese podido ser en un caso contrario donde Inglaterra se vea perjudicada.

Messi pudo hacer echar a Declan Rice si quería. Así de limpio jugó. pic.twitter.com/k9rbAUq1jE — Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) July 16, 2026

¿Por qué el árbitro no sancionó el gesto de Declan Rice ante Lionel Messi?

Si bien en este Mundial 2026 se dieron antecedentes de jugadores expulsados al taparse la boca cuando hablaron con algún rival en específico, tal y como fue el caso del paraguayo Miguel Almirón en el duelo por fase de grupos ante Turquía, la regla de FIFA y IFAB sobre esta situación se refiere a una confrontación para facilitar la detección y sanción de insultos racistas, homófobos o discriminatorios.

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Entonces, en base a dicha reglamentación es que el árbitro del partido entre Inglaterra vs. Argentina tampoco habría visto necesario la revisión de la acción al no tratarse de una gresca entre Lionel Messi y Declan Rice. En conclusión, esta normativa se empleó para el Mundial 2026 y todavía quedaría esperar por la oficialización de que se pueda mantener para los próximos campeonatos.

⚠️🇵🇾 MIGUEL ALMIRÓN EXPULSADO EN PARAGUAY POR TAPARSE LA BOCA.



LA NUEVA ‘LEY PRESTIANNI’. ⛔️ pic.twitter.com/iKD1qHcvhi — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 20, 2026

Fechas confirmadas de los próximos partidos de Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026

Tan solo quedan dos partidos para el término del Mundial 2026. Luego de la semifinal de ayer en el Estadio Atlanta, ahora Argentina se alista para disputar la gran final ante España el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. Por otro lado, Inglaterra disputará el duelo por el tercer puesto del campeonato frente a Francia el sábado 18 de julio en el Estadio Miami.

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