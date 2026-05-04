Cada vez queda menos para el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026 y todos los rumores sobre convocados y ausencias vienen creciendo. Ahora un mismo patrocinador de la Selección publicó un video que creó varias teorías en redes sociales.

En redes se viralizó un video de Inter Rapidísimo, colaborador de la Selección Colombia, en el que se tenía como objetivo hacer un homenaje a las madres de los jugadores. Se hizo un clip con 26 jugadores y ya se especula que estos podrían ser los convocados al Mundial.

Néstor Lorenzo tiene pocas dudas en la Selección Colombia sobre los jugadores que deban ir al Mundial 2026. El entrenador viene trabajando ya con una base bastante reconocida y apenas tendría ciertas dudas en puestos específicos a poco del torneo

Los jugadores que podrían ser convocados

En este comercial, aparen los siguientes 26 jugadores:

Álvaro Montero, Camilo Vargas, Daniel Muñoz, David Ospina, Dávinson Sánchez, Déiver Machado, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica, Juan David Cabal, Santiago Arias, Yerson Mosquera, James Rodríguez, Gustavo Puerta, Jaminton Campaz, Jefferson Lerma, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño, Richard Ríos, Carlos Andrés Gómez, Jhon Córdoba, Johan Carbonero, Luis Díaz, Luis Javier Suárez y Rafael Santos Borré.

Y aunque la analogía ya es muy obvia, sabrás que estamos hablando de…



Álvaro Montero – Camilo Vagas – Daniel Muñoz – David Ospina – Dávinson Sánchez – Déiver Machado – Jhon Lucumí – Johan Mojica – Juan David Cabal – Santiago Arias – Yerson Mosquera – James Rodríguez … pic.twitter.com/GI25mWQmAH — Inter Rapidísimo (@Interrapidisimo) May 4, 2026

Quedan pocas semanas para confirmar si estos serían los 26 jugadores que la Selección Colombia llevará al Mundial 2026. El equipo de Lorenzo estará jugando amistosos contra Costa Rica y Jordania a poco de la Copa del Mundo. Esos encuentros ya serán con las listas definitivas.

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El calendario de Colombia en el Mundial 2026

Así quedó el calendario de Colombia para el Mundial 2026:

Uzbekistán vs Colombia (17/6)

Colombia vs RD Congo (23/6)

Portugal vs Colombia (27/6)

En síntesis: