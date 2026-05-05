La Selección Colombia se enfrentará a Uzbekistán y ahora su rival ya empieza a tomar ventaja para el Mundial 2026.

Uzbekistán hará su gran debut en el Mundial 2026 enfrentando a la Selección Colombia el próximo 17 de junio de 2026. Sin embargo, ahora trascendió que el rival de ‘La Sele’ ya está dando pasos y tomando ventaja para jugar el encuentro en la Copa del Mundo.

Desde la Selección de Uzbekistán tomaron una sorpresiva decisión y es que Fabio Cannavaro decidió convocar a 40 jugadores para comenzar una serie de entrenamientos desde el próximo 6 de mayo al 26 de mayo para “agarrar ritmo” de cara al Mundial 2026.

Cannavaro debutará como entrenador en los Mundiales con esta selección, pero el italiano no deja de ser un experimentado jugador y campeón del mundo. Por lo cual, quiere tomar ventaja de estos días de preparación y trabajar de lleno con los jugadores que llevará al Mundial 2026.

Hay jugadores de los que ya citó Uzbekistán que todavía están compitiendo en sus campeonatos en Europa, entonces, estos se irán integrando después al llamado de Cannavaro. Jugadores como Khusanov, máximo referente del equipo, aún está compitiendo con Manchester City.

Los convocados de Uzbekistán. (Foto: @UzbekistanFA)

Ahora la Selección Colombia no puede hacer este “gran ciclo” de entrenamiento con sus jugadores, puesto que, muchos todavía siguen con sus clubes y tienen partidos hasta el 24 de mayo. O, por ejemplo, Luis Díaz podría jugar la final de la Champions League a finales de mes.

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¿Cuándo jugará la Selección Colombia contra Uzbekistán?

El partido de la Selección Colombia contra la Selección de Uzbekistán se jugará el próximo miércoles, 17 de junio de 2026. Este encuentro es clave para ambos equipos porque marcará su debut en el torneo.

Los amistosos que jugará la Selección Colombia

Previo al Mundial 2026, la Selección Colombia jugará dos amistosos. Primero enfrentará a Costa Rica y posteriormente jugará contra Jordania. Estos encuentros serán la preparación del equipo de Néstor Lorenzo de cara al Mundial.

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En síntesis:

Fabio Cannavaro convocó a 40 jugadores de Uzbekistán para entrenar desde el 6 de mayo .

convocó a de Uzbekistán para entrenar desde el . La selección de Uzbekistán debutará en el Mundial 2026 ante Colombia el 17 de junio .

debutará en el ante el . El defensor Khusanov, referente uzbeko, se integrará tras competir con el Manchester City en Europa.