Llegó a más de 6 millones de vistas: La lección que Hakimi le dio a Vinicius por no querer hablar en español

Descubre el polémico video viral de 6 millones de vistas donde Achraf Hakimi le da una épica lección a Vinicius por no hablar en español.

Termino uno de los partidos más tensionantes de la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 y llegó una lección de más 6 millones de vistas que Achraf Hakimi le dio a Vinicius Jr. Todo por no querer hablar en español tras el empate entre Brasil y Marruecos.

Marruecos pegó primero en el partido del 13 de junio con un gol de Ismael Saibari ante el mal posicionamiento y retroceso de la defensa brasileña. ¿Se empezó a complicar el Mundial para los dirigidos por Carlo Ancelotti? Vinicius Jr. tendría la respuesta.

Enganche adentro y… ¡Pum! Golazo de Brasil y Vinicius Jr. para poner el 1-1 en el minuto 32 del primer tiempo que no iba a cambiar hasta el final del partido. Hora de escuchar al delantero y ver la lección de posturas sobre la prohibición de la FIFA para hablar en español en conferencias de prensa si este no es el idioma oficial de una de las selecciones.

Vinicius Jr. se negó a hablar en español tras el empate de Brasil con Marruecos

Hakimi y Vinicius en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Quizás consciente de lo que había prohibido FIFA o quizás no, Vinicius Jr. estuvo en el centro de la polémica por la respuesta después de que un periodista le dijera “Vini, por aquí para Venezuela, ‘Globovisión’. En español, por favor. ¿Hacer un gol en el primer partido puede ser un buen anuncio para lo que viene? ¿Y en la segunda parte el equipo bajo porque bajo el ritmo o porque lo presionaron un poco más”. El extremo contestó: “Estoy con Brasil, voy a hablar solo portugués”.

Periodista: "VINI, AQUÍ PARA VENEZUELA, EN ESPAÑOL POR FAVOR"



Vinícius: "ESTOY EN BRASIL, VOY A HABLAR EN PORTUGUÉS"pic.twitter.com/D7Ge4CpTYm — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 14, 2026

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La lección que Hakimi le dio Vinicius por no querer hablar en español

La misma situación le pasó a Achraf Hakimi… A pesar de que el periodista Rodrigo Arnelas, de ‘Azteca Deportes’, le preguntó en español al lateral derecho antes del duelo ante Brasil, la lección del capitán a Marruecos a Vinicius Jr. estuvo en la actitud que tuvo para detener al jefe de prensa que no quería dejar terminar la pregunta. “Está bien. Le entiendo. Puedo responder en inglés si quieres. Puedes decirlo (en español)“, dijo Hakimi. ¡Video!

🇺🇸🇲🇽 | La FIFA prohíbe a los periodistas preguntar en español a los jugadores de Brasil y Marruecos a pesar de ser la segunda lengua materna más hablada del mundo por encima del inglés.



La FIFA autorizó a preguntar en francés, árabe, portugués e inglés, algo que supuso un… pic.twitter.com/67K1XRTTcA — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) June 14, 2026

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Datos clave

Vinicius Jr. se negó a hablar en español tras empatar 1-1 contra Marruecos.

se negó a hablar en español tras empatar 1-1 contra Marruecos. Achraf Hakimi permitió preguntas en español, logrando más de 6 millones de vistas.

permitió preguntas en español, logrando más de 6 millones de vistas. 1-1 fue el marcador final del partido del Grupo C entre Brasil y Marruecos.