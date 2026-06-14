Vitinha, figura de Portugal en el Mundial, le puso un apodo a Messi y a Cristiano Ronaldo

¿Están en otro nivel inalcanzable? Conoce el espectacular apodo con el que Vitinha bautizó a Messi y a Cristiano Ronaldo en pleno Mundial.

El debut de Portugal en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, está cada vez más cerca, será el miércoles 17 de junio ante República Demócratica del Congo, y una de sus figuras apareció con el apodo perfecto para Messi y Cristiano Ronaldo. El otro protagonista de esta historia es Vitinha.

Luego de ser elegido el mejor jugador de la final de la Champions League 2025-26, que terminó en el bicampeonato del París Saint-Germain, Vitinha llega como uno de los referentes de Portugal que se dio el lujo de jugar con Lionel Messi y Cristiano.

Vitinha y Messi compartieron vestuario en el PSG durante la temporada 2022-23 y ganaron la Supercopa de Francia y la Ligue 1. En el caso de compartir cancha con Cristiano Ronaldo, el volante de primera línea lo ha hecho con Portugal, y ambos estuvieron en el título de la UEFA Nations League 2024-2025. Una voz autorizada para hablar de los dos cracs del fútbol mundial.

Vitinha le puso un apodo a Messi y a Cristiano Ronaldo

Vitinha Messi y Cristiano Ronaldo. (Foto: Getty Images)

“Haber jugado con los dos más grandes de la historia, Cristiano y Messi, es un placer norme. Ya lo hablé de eso muchas veces, pero es lo que es. Aprendí y sigo aprendiendo mucho con los dos. Es una cosa que me va a marcar para toda la vida porque son, en mi opinión y pienso que casi de todos, los mejores de siempre. Entonces, es un placer tremendo”, afirmó Vitinha en conferencia de prensa.

Vitinhas se rindió ante la condición física de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

No solo bautizó a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo como los dos más grandes de la historia, Vitinha también se rindió ante la condición física de CR7 en el Mundial 2026 diciendo que “no existe edición digital, Photoshop, para igualar su gran estado. Tengo 26 y no estoy así. A sus 41 años es incomparable”.

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